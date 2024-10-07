Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти собаку

Разгадайте достаточно простую, но загадочную головоломку – собака хорошо спрятана в пещере, и чтобы ее найти, нужно внимательно смотреть на картинку.

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Найдите собаку в пещере за 5 секунд / Jagranjosh

Порой хочется отвлечься и немного переключиться, и для этого подойдут головоломки. Разгадывать и тренировать свою смекалку можно как с друзьями, так и в семейном кругу. На этот раз нам нужно найти собаку в пещере.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, и чтобы ее разгадать, нужно тщательно посмотреть на картинку и присмотреться к стенам пещеры. Разгадка совсем близко.

На картинке – пещера. Где-то в ней находится собака, которую нам и надо отыскать.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если удалось найти собаку, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Попробуйте разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно отыскать цифру 808 всего за 8 секунд. Это непростая иллюзия, и придется хорошенько потрудиться, чтобы найти правильный ответ.

Также можно разгадать ребус, где надо найти цифру 33 за 4 секунды. Головоломка очень простая. Чтобы ее разгадать, достаточно пробежаться глазами по картинку и правильный ответ найдется сам собой.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где женщина с детьми, нужно обнаружить змею. Ее будет тяжело найти, придется постараться и внимательно изучить картинку.

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