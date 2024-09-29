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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Андрей Ганчук
29 сентября 2024, 05:50
77
Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку – змея действительно спрятана на этой картинке, однако отыскать ее будет достаточно сложно.
Главное
Найдите змею за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но все они помогают потренировать мозг и смекалку. На этот раз нам нужно найти змею.

Головоломка от Jagranjosh непростая, но занимательная. Чтобы понять, где именно может находиться змея, придется внимательно рассмотреть картинку и включить смекалку.

На картинке – женщина с детьми на фоне природы. Похоже, они фотографируются. Где-то неподалеку прячется и змея, которую предстоит найти.

видео дня

Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете змею / Jagranjosh

Не удалось отыскать змею? Ловите подсказку: она сзади женщины. Правильный ответ обведен кружком.

Разгадка
Если удалось найти змею, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество фламинго, нужно быстро найти девушку.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти верблюда. Животное отличается от других верблюдов на картинке, и нужно отыскать этого особенного верблюда.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Среди бананов надо найти бумеранг. Причем бумеранг и сам очень похож на фрукт, что усложняет задачку.

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