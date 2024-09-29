Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Когда нужно немного отдохнуть, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но все они помогают потренировать мозг и смекалку. На этот раз нам нужно найти змею.
Головоломка от Jagranjosh непростая, но занимательная. Чтобы понять, где именно может находиться змея, придется внимательно рассмотреть картинку и включить смекалку.
На картинке – женщина с детьми на фоне природы. Похоже, они фотографируются. Где-то неподалеку прячется и змея, которую предстоит найти.
Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось отыскать змею? Ловите подсказку: она сзади женщины. Правильный ответ обведен кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество фламинго, нужно быстро найти девушку.
Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти верблюда. Животное отличается от других верблюдов на картинке, и нужно отыскать этого особенного верблюда.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Среди бананов надо найти бумеранг. Причем бумеранг и сам очень похож на фрукт, что усложняет задачку.
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