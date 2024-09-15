Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

Разгадайте веселую, но не самую легкую оптическую иллюзию – непросто будет догадаться, чем особенный верблюд, которого мы будем искать, отличается от других.

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Найдите особенного верблюда за 5 секунд / Jagranjosh

Всегда, когда хочется немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют немного переключиться и приятно провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти особенного верблюда.

Головоломка от Jagranjosh достаточно запутанная. Особенный верблюд прямо перед глазами, но вот для того, чтобы его отыскать, придется проявить недюжинную смекалку.

На картинке – множество верблюдов. Лишь один из них отличается от всех остальных, его нам и предстоит отыскать.

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Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, особенный верблюд где-то рядом / Jagranjosh

Не удалось найти особенного верблюда?

Ловите подсказку: посмотрите на середину картинки и немного влево. Правильный ответ обведен красным кружком. Верблюд отличается тем, что у него 1 горб. У всех остальных верблюдов на картинке 2 горба.

Если нашли нужного верблюда, у вас очень хорошая смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно найти бумеранг. Проблема лишь в том, что бумеранг похож на бананы, которых множество на картинке.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо найти две буквы B за 9 секунд. На фиолетовом фоне, где большое количество букв R, будет крайне непросто найти правильный ответ.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке нужно найти слово BINGO. Его спрятали среди других слов, похожих на это. Необходимое слово следует отыскать лишь за 5 секунд.

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