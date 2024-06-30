Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

Чтобы немного перезагрузиться и отвлечься от повседневных задач, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг, смекалку и весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти кусочек пиццы среди котов.
Головоломка от Jagranjosh очень непростая, но интересная. Визуально крайне сложно определить, где находится кусок с пиццей. Нужно внимательно разглядывать картинку, чтобы понять, каков правильный ответ.
На картинке – коты сидят на заборе. Позади них небо со множеством странных предметов. Слева – луна. Ваша задача – найти здесь пиццу.
Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кусочек пиццы? Ловите подсказку: он в правом углу сверху. Ответ обведен черным кружком.
Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать головоломку. Пробуйте другие ребусы. Например, иллюзию, где надо найти черепаху за 8 секунд. Она спряталась в совершенно неожиданном для всех месте.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Всего за 9 секунд на таблице нужно отыскать цифру 280. Задачка не самая простая, но разгадать ее можно.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики кушают морковку, девушка потеряла кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей отыскать драгоценность.
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