УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

Андрей Ганчук
30 июня 2024, 05:55
66
Попробуйте разгадать веселую, но крайне непростую головоломку – среди четырех котов где-то потерялся кусок пиццы, который будет очень нелегко отыскать.
Главное
Найдите кусочек пиццы за 12 секунд / Jagranjosh

Чтобы немного перезагрузиться и отвлечься от повседневных задач, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг, смекалку и весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти кусочек пиццы среди котов.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая, но интересная. Визуально крайне сложно определить, где находится кусок с пиццей. Нужно внимательно разглядывать картинку, чтобы понять, каков правильный ответ.

На картинке – коты сидят на заборе. Позади них небо со множеством странных предметов. Слева – луна. Ваша задача – найти здесь пиццу.

видео дня

Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кусочек пиццы / Jagranjosh

Не удалось найти кусочек пиццы? Ловите подсказку: он в правом углу сверху. Ответ обведен черным кружком.

Разгадка
Если удалось найти кусок пиццы, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать головоломку. Пробуйте другие ребусы. Например, иллюзию, где надо найти черепаху за 8 секунд. Она спряталась в совершенно неожиданном для всех месте.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Всего за 9 секунд на таблице нужно отыскать цифру 280. Задачка не самая простая, но разгадать ее можно.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики кушают морковку, девушка потеряла кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей отыскать драгоценность.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

02:36 Украина
Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

01:30 Мир
Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:41 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 6299

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Условие, которое поставит Путина на место : в США назвали сценарий конца войны 5397

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание 4144

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие 2138

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Последние новости

06:38

Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФ

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

05:00

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видеоВидео

02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
01:30

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

29 июня, суббота
23:51

Байден будет бороться: чего ждать дальше?Видеоблоги

23:41

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:18

Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самиммнение

Реклама
22:41

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

22:16

Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

21:27

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

21:17

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть детиФото

20:23

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

19:58

Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхакВидео

19:06

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

18:47

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

18:35

Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

17:57

Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

Реклама
17:53

Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

17:43

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

16:58

"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

16:45

"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

16:44

Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочериФото

16:18

Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

Реклама
12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять