Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогают расслабиться, хорошо провести время с друзьями, или просто посидеть подумать. На этот раз нам нужно разгадать ребус с черепахой.
Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, очень непростая. На картинке действительно есть черепаха, однако она сидит в таком месте, где вряд ли можно догадаться.
На картинке – девочка с собакой гуляет по парку. Судя по тому, что листьев на деревьях нет, это глубокая осень. Дождит. На них сверху с дерева смотрит ворона. Наша задача – найти среди них всех черепаху.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти черепаху? Ловите подсказку: она сидит на ветке выше от вороны. Прямо за ее спиной.
Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти варежку. В парке аттракционов люди катаются на машинках. Где-то затерялась варежка, которую и предстоит отыскать.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано большое количество букв D. Нужно не запутаться и постараться найти среди них O.
А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 13 секунд найти дорогое кольцо. На ферме, где много морковки, девушка потеряла кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей отыскать пропажу.
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