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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Андрей Ганчук
17 июня 2024, 05:50
147
Попробуйте разгадать интересную и веселую оптическую иллюзию – в парке гуляет девочка с собакой во время дождя, и где-то среди них спряталась черепаха.
загадка
Найдите черепаху за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогают расслабиться, хорошо провести время с друзьями, или просто посидеть подумать. На этот раз нам нужно разгадать ребус с черепахой.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, очень непростая. На картинке действительно есть черепаха, однако она сидит в таком месте, где вряд ли можно догадаться.

На картинке – девочка с собакой гуляет по парку. Судя по тому, что листьев на деревьях нет, это глубокая осень. Дождит. На них сверху с дерева смотрит ворона. Наша задача – найти среди них всех черепаху.

видео дня

Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете черепаху / Jagranjosh

Не удалось найти черепаху? Ловите подсказку: она сидит на ветке выше от вороны. Прямо за ее спиной.

Разгадка
Если нашли черепаху, у вас очень хорошая смекалка / Jagranjosh

Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти варежку. В парке аттракционов люди катаются на машинках. Где-то затерялась варежка, которую и предстоит отыскать.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано большое количество букв D. Нужно не запутаться и постараться найти среди них O.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 13 секунд найти дорогое кольцо. На ферме, где много морковки, девушка потеряла кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей отыскать пропажу.

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