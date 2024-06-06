Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву O

Попробуйте разгадать запутанную оптическую иллюзию – среди множества букв D, которыми полностью заполнена таблица, нужно попробовать отыскать O.

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Найдите букву О за 5 секунд / Jagranjosh

Чтобы немного расслабиться и отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают как веселые, так и такие, где нужно сесть и подумать. На этот раз нам попался ребус из второго варианта – нужно подумать, как отыскать букву O на таблице.

Головоломка от Jagranjosh не самая легкая, поскольку таблица специально нарисована так, чтобы вас запутать. И чтобы найти правильный ответ, сначала нужно ее внимательно рассмотреть.

На картинке – серая таблица, где множество английских букв D. Ваша задача – найти букву O, которая тоже здесь где-то спрятана.

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Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти букву O? Ловите подсказку: буква О в левом углу, третий ряд снизу. Правильный ответ обведен в красный кружок.

Если нашли нужную букву, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. Цифра действительно есть на картинке, нужно лишь включить смекалку.

Также у нас есть и ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики кушают морковку, девушка потеряла дорого кольцо с бриллиантом. Дается целых 13 секунд, чтобы его отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого суперзрение. На картинке, где кролик едет за рулем зеленого автомобиля, нужно найти сразу три отличия. Разгадать головоломку будет крайне непросто.

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