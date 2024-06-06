Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву O

Чтобы немного расслабиться и отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают как веселые, так и такие, где нужно сесть и подумать. На этот раз нам попался ребус из второго варианта – нужно подумать, как отыскать букву O на таблице.
Головоломка от Jagranjosh не самая легкая, поскольку таблица специально нарисована так, чтобы вас запутать. И чтобы найти правильный ответ, сначала нужно ее внимательно рассмотреть.
На картинке – серая таблица, где множество английских букв D. Ваша задача – найти букву O, которая тоже здесь где-то спрятана.
Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти букву O? Ловите подсказку: буква О в левом углу, третий ряд снизу. Правильный ответ обведен в красный кружок.
Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. Цифра действительно есть на картинке, нужно лишь включить смекалку.
Также у нас есть и ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики кушают морковку, девушка потеряла дорого кольцо с бриллиантом. Дается целых 13 секунд, чтобы его отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого суперзрение. На картинке, где кролик едет за рулем зеленого автомобиля, нужно найти сразу три отличия. Разгадать головоломку будет крайне непросто.
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