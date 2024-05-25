Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

Попробуйте разгадать непростую головоломку, которая заставит вас задуматься – среди, на первый взгляд, одинаковых цифр, нужно найти ту, что от всех отличается

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Найдите цифру 280 за 9 секунд / Jagranjosh

Каждому из нас время от времени нужно немного отвлечься и переключить внимание. Хорошим способом станет разгадывание головоломок. Оптические иллюзии помогают как потренировать мозг, так и немного расслабиться. На этот раз нам нужно найти на картинке цифру 280.

Ребус от Jagranjosh не самый простой. Чтобы разгадать его, придется сначала внимательно изучать картинку, а уже после попробовать обнаружить цифру, которую сложно заметить.

На картинке – таблица с белыми цифрами на синем фоне. На ней изображено множество цифр 208. Ваша задача – найти среди них цифру 280. Она действительно здесь есть, но нужно внимательно искать.

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Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и ребус будет разгадан / Jagranjosh

Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: цифра 280 в четвертом ряду правее центра. Правильный ответ обведен в красный кружок.

Если удалось разгадать головоломку, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Если понравилось разгадывать головоломки, можете попробовать поизучать и остальные ребусы. К примеру, можно разгадать оптическую иллюзию, где надо найти цифру 257 за 10 секунд. Таблица составлена так, что отыскать цифру далеко не просто.

Также предлагаем попробовать свои силы в головоломке для тех, у кого зрение ястреба. На двух картинках с мишкой нужно найти сразу три отличия. Дается 13 секунд на разгадку.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где нужно найти за 8 секунд обезьяну. Животное прячется в зоопарке и его практически не видно. Это очень непростая головоломка.

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