Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

Каждому из нас время от времени нужно немного отвлечься и переключить внимание. Хорошим способом станет разгадывание головоломок. Оптические иллюзии помогают как потренировать мозг, так и немного расслабиться. На этот раз нам нужно найти на картинке цифру 280.
Ребус от Jagranjosh не самый простой. Чтобы разгадать его, придется сначала внимательно изучать картинку, а уже после попробовать обнаружить цифру, которую сложно заметить.
На картинке – таблица с белыми цифрами на синем фоне. На ней изображено множество цифр 208. Ваша задача – найти среди них цифру 280. Она действительно здесь есть, но нужно внимательно искать.
Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: цифра 280 в четвертом ряду правее центра. Правильный ответ обведен в красный кружок.
Если понравилось разгадывать головоломки, можете попробовать поизучать и остальные ребусы. К примеру, можно разгадать оптическую иллюзию, где надо найти цифру 257 за 10 секунд. Таблица составлена так, что отыскать цифру далеко не просто.
Также предлагаем попробовать свои силы в головоломке для тех, у кого зрение ястреба. На двух картинках с мишкой нужно найти сразу три отличия. Дается 13 секунд на разгадку.
А еще у нас есть оптическая иллюзия, где нужно найти за 8 секунд обезьяну. Животное прячется в зоопарке и его практически не видно. Это очень непростая головоломка.
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