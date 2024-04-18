Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

Порой каждому из нас нужно отвлечься и немного переключиться. Для этого можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться, потренировать мозг и весело провести время в компании семьи и друзей. На этот раз нам нужно будет искать отличия на двух картинках, где изображен коала.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная, и чтобы ее разгадать, придется внимательно рассматривать обе картинки. Понадобится понять, в чем же отличия, которые визуально так непросто отыскать.
Показано две картинки. На обеих изображен улыбающийся мишка, который лезет на дерево. Ваша задача – найти 3 отличия второй картинки от первой.
Дается целых 13 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 3 отличия? Ловите подсказку: на второй картинке, в отличие от первой, четыре елочки, ровный корень дерева и лапка мишки расположена выше его туловища, а не ниже, как на первом изображении.
Правильные ответы обведены в красный кружок.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти цыпленка. Цыпленок где-то рядом, однако множество предметов мешают сконцентрироваться на его поиске.
Также можно разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Нужно за 6 секунд найти животное, которое спряталось среди сов и похоже больше на кошку. Особенную сову отыскать будет очень нелегко.
А еще у нас есть головоломка, в которой надо найти за 8 секунд обезьяну. Семья пришла в зоопарк и наблюдает за двумя жирафами. Обезьянка прячется в неожиданном для всех месте.
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