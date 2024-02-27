Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

Разгадайте непростую, но интересную головоломку с буквами – на картинке, где изображено множество H, вам понадобится найти одинокую и спрятавшуюся другую букву.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-vnimatelnyh-i-nahodchivyh-nado-za-18-sekund-nayti-bukvu-n-10545329.html Ссылка скопирована

Найдите особенную букву за 18 секунд / Indiatimes

Каждому порой хочется разнообразить домашний досуг или немного переключиться на работе. Чтобы не изобретать чего-то нового и замысловатого, можно попробовать разгадывать оптические иллюзии. Разные головоломки станут хорошей тренировкой мозга и концентрации. На этот раз нам нужно разгадать иллюзию с буквой N.

Головоломка, которую нам предлагает Indiatimes, достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно осмотреть картинку и понять, где может находиться буква, которую следует отыскать.

На картинке – множество букв H. Среди них находится буква N, ее и нужно нам отыскать.

видео дня

Дается целых 14 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы разгадаете загадку / Indiatimes

Не удалось найти нужную букву? Ловите подсказку: буква N чуть левее по центру, внизу.

Если нашли правильный ответ, вы очень внимательный человек / Indiatimes

Вы можете попробовать разгадать и другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно всего за 3 секунды найти лису, которая прячется среди двух охотников на лошадях и собак.

Также вы можете разгадать оптическую иллюзию, в которой надо за 6 секунд найти букву E. Здесь нужно среди веселых букв-смайликов нужно отыскать другой смайлик, грустный.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба. Нужно среди множества красных вишен найти помидор. На первый взгляд кажется, что на картинке его нет, но если вы будете внимательно ее рассматривать, то решите эту задачку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.