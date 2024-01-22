УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"

Андрей Ганчук
22 января 2024, 05:00
Разгадайте очень необычную головоломку, которая заставит вас серьезно задуматься – нужно среди шахматных фигур найти ту, что отличается от всех.
Загадка
Найдите "коня" за 8 секунд / Jagranjosh

Когда вам скучно дома или на работе, самое время разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии позволят вам не только потренировать мозг, но и полезно провести время. На этот раз нам нужно отыскать лишнюю шахматную фигуру.

Головоломка от Jagranjosh не самая легкая, чтобы ее разгадать, потребуется максимальная концентрация. Можно попробовать сосредоточиться, отложить на несколько секунд дела и решить задачку.

На картинке – множество шахматных фигур "конь". Ваша задача – найти такую фигуру, которая отличается от всех.

видео дня

Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите на картинку, и вы обязательно найдете "коня" / Jagranjosh

Не удалось разгадать головоломку? Ловите правильный ответ. Конь, который нам нужен, в пятом ряду справа, почти по центру.

Разгадка
Если нашли "коня", вы человек с прекрасным зрением / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не смогли разгадать оптическую иллюзию. Можно попробовать и другие головоломки. Например, головоломку, где надо за 3 секунды найти лису. У этой лисы есть свой особенность, и если вы догадаетесь, в чем она, то легко найдете правильный ответ.

Также у нас для вас есть головоломка, в которой надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь. Фишка иллюзии в том, что всех трех животных нужно обнаружить быстро и практически сразу.

А еще у нас вы можете найти головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Среди Дедов Морозов, которые, похоже, собрались для коллективного фото, затесалась овечка. Ее вам нужно отыскать за 8 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

00:28 Мир
"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

22:41 Украина
Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:31 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

05:00

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"

04:00

Вкус может измениться: эксперт рассказала об американском методе хранения яиц

03:20

Укрепления на сотни км: Украина подготовила свою "линию Суровикина"

02:54

Танцы в темноте и страстные поцелуи: Тышкевич показала нежную романтику с мужем

01:31

Как только из ювелирки: как почистить серебряное кольцо

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
01:27

Умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит

00:28

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

00:07

"Отняло кусок полноценной жизни": Астафьева рассказала про проблемы со здоровьем

21 января, воскресенье
22:41

"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

Реклама
22:31

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:02

РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

21:45

Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

21:40

"Не хотел, чтобы его видели": жена Билоножко рассказала про последние дни певца

21:28

"Говорить, что все хорошо, нельзя": Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ

21:13

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 января: Овну - новые перпективы, Блюзнецам - предложение

20:38

Наступление войск РФ под Купянском: боец ВСУ назвал важную цель оккупантов

20:21

Уровень угрозы повышен: РФ может атаковать Украину ракетами

20:13

В следующем году Путин, вероятно, действительно будет слать гонцовмнение

19:25

Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети

19:17

Порывы ветра до 34 м/с: синоптики назвали регионы, где ударят сильные морозы

Реклама
19:08

Лунный календарь 22 января 2024 года: какое значение имеют сны в этот день

19:04

Одобряет войну и критикует Пугачеву: Ярмольник впервые публично поддержал Путина

18:58

Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ

18:30

Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg

18:00

Почему в советских квартирах делали антресоли в коридоре

17:59

Что случилось со звездой сериала "Каменская", который прятал наркотики в трусах

17:53

Путин по-прежнему собирается наступать на Украинумнение

17:37

"Это "красная линия": в Раде хотят отменить визит Фицо в Украину

17:33

Россия атаковала Украину ракетами: в двух городах прогремели взрывы

17:19

Мир с Россией "в обмен" на Крым и Донбасс: Зеленский назвал условие Украины

16:58

Кому повезет в феврале 2024: счастье в любви обеспечено

16:34

Проблема уйдет навсегда: народное средство уберет запах из обуви за пол часа

16:16

Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали

16:13

Россияне перегруппировываются, ВСУ готовятся к наступлению РФ - Тарнавский

15:54

Надо идти вперед: экс-командир батальона "Айдар" озвучил сценарии войны на 2024 год

15:15

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

15:09

Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 январяВидео

15:05

Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии

14:54

"Великий лидер в Европе": Трамп сделал комплимент премьеру Венгрии Виктору Орбану

14:52

16-летний сын Марички Падалко собрался служить в ВСУ

Реклама
14:51

Пора перепрятать: где категорически нельзя хранить деньги и драгоценности

14:48

Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

14:30

Атака на российский нефтяной терминал: стало известно, кто ее организатор

14:25

Что нельзя выбрасывать 22 января, чтобы не потерять счастье - приметы

14:16

Невеста бросила Франкенштейна: рецензия на фильм "Бедные-несчастные"Видео

14:07

В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жалуются на ракеты ВСУ

13:16

В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

13:10

Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Деве - старший партнер, Козерогу - много внимания

12:50

Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тысяч человек

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024Календарь 2023
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять