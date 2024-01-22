Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"

Разгадайте очень необычную головоломку, которая заставит вас серьезно задуматься – нужно среди шахматных фигур найти ту, что отличается от всех.

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Найдите "коня" за 8 секунд / Jagranjosh

Когда вам скучно дома или на работе, самое время разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии позволят вам не только потренировать мозг, но и полезно провести время. На этот раз нам нужно отыскать лишнюю шахматную фигуру.

Головоломка от Jagranjosh не самая легкая, чтобы ее разгадать, потребуется максимальная концентрация. Можно попробовать сосредоточиться, отложить на несколько секунд дела и решить задачку.

На картинке – множество шахматных фигур "конь". Ваша задача – найти такую фигуру, которая отличается от всех.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите на картинку, и вы обязательно найдете "коня" / Jagranjosh

Не удалось разгадать головоломку? Ловите правильный ответ. Конь, который нам нужен, в пятом ряду справа, почти по центру.

Если нашли "коня", вы человек с прекрасным зрением / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не смогли разгадать оптическую иллюзию. Можно попробовать и другие головоломки. Например, головоломку, где надо за 3 секунды найти лису. У этой лисы есть свой особенность, и если вы догадаетесь, в чем она, то легко найдете правильный ответ.

Также у нас для вас есть головоломка, в которой надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь. Фишка иллюзии в том, что всех трех животных нужно обнаружить быстро и практически сразу.

А еще у нас вы можете найти головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Среди Дедов Морозов, которые, похоже, собрались для коллективного фото, затесалась овечка. Ее вам нужно отыскать за 8 секунд.

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