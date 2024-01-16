Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

Решение головоломок - проверенный способ поднять настроение и дать необходимую передышку разуму. Доказано, что регулярное решение этих головоломок способствует развитию латерального мышления и навыков решения проблем.
Приведенная выше головоломка проверит вашу способность гармонично сочетать ощущения с умом. Решение этой головокружительной головоломки находится внизу этой статьи, но воздержитесь от поспешного перехода к ее решению, пишет JagranJosh.
На картинке-головоломке вы видите группу кошек, поющих хором. Серый кот на переднем плане является лидером хора, а остальные кошки следуют за ним. Кошки готовятся к хоровому конкурсу, и им нужна вся энергия, которую они могут получить. Кот - дерижер хора купил рыбу для своей группы. К сожалению, одна из жадных кошек съела всю рыбу, и осталась только одна. Сможете ли вы найти спрятанную рыбку в хоре за 12 секунд?
Скрытую рыбу чрезвычайно трудно обнаружить. Если вы успеете заметить ее в пределах лимита времени (12 секунд), то попадете до 3% лучших людей.
Разгадка этой головоломки-дразнилки раскрывается в конце. Вы можете прокрутить вниз, чтобы увидеть его после того, как у вас закончится время.
Вам нужно было найти рыбу, спрятанную на изображении кошачьего хора. Вот спрятанное животное:
Если вам понравилась эта задача с оптическими иллюзиями, обязательно попробуйте еще несколько задач.
Сможете ли вы заметить неуловимую панду что скрывается среди озорной стаи енотов за 8 секунд?
Сможете ли вы найти хитрую панду, которая прячется среди стада слонов?
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