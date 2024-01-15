Увидятся лишь единицы: только избранные смогут найти кота на картинке за 5 секунд

Люди с высочайшими зрительными способностями могут заметить кошку, прячущуюся на заднем дворе, за 5 секунд.

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Сможете ли вы найти кошку за 5 секунд? / Коллаж Главред, фото: pixabay, Reddit

Оптические иллюзии - это удивительные образы, которые бросают вызов нашему восприятию и зрительным навыкам. Эти иллюзии дают глубокое понимание того, как наш мозг обрабатывает эту сложную визуальную информацию.

Регулярное выполнение таких задач способно улучшить когнитивные способности, тем самым предотвращая снижение когнитивных функций у пожилых людей. Хотите проверить свои визуальные навыки прямо сейчас?

Сможете ли вы найти кошку за 5 секунд? / Фото: Reddit

На изображении выше перед читателями появляется сцена на заднем дворе, где припаркован пикап. Где-то на заднем дворе искусно спрятался кот, и задача читателей состоит в том, чтобы найти его за 5 секунд, пишет JagranJosh.

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Эта задача проверит, насколько хорошо у вас зрение.

Люди с лучшими визуальными навыками могут найти кошку быстрее, чем другие читатели. Посмотрите на изображение в последний раз и посмотрите, сможете ли вы найти спрятанную кошку.

Поздравляем тех, кто успешно нашел кошку, у вас самый острый взгляд. Те, кто не смог найти кошку, могут проверить решение ниже.

Правильный ответ / Фото: Reddit

Кота можно заметить, когда он выглядывает из-за пикапа, при этом видны его уши.

Если вам понравилась эта задача с оптическими иллюзиями, обязательно попробуйте еще несколько задач.

Сможете ли вы заметить неуловимую панду что скрывается среди озорной стаи енотов за 8 секунд?

Сможете ли вы найти хитрую панду, которая прячется среди стада слонов?

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