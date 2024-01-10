Лишь самые внимательные найдут кошку среди кактусов: веселая оптическая иллюзия

Оптическая иллюзия в которой необходимо найти кота среди скопления кактусов. Сможете ли вы заметить его за 8 секунд?

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Сможете ли вы найти кошку среди кактусов за 8 секунд? / Коллаж Главред, фото: pexels, Centraltucson.co

Оптические иллюзии - это визуальные феномены, когда наш мозг воспринимает нечто отличное от реальности. Они могут обмануть нас, заставив думать, что чего-то на самом деле нет, или обмануть наши глаза, заставив их видеть вещи, которых не существует.

Картины оптических иллюзий часто создаются с помощью простых фигур, таких как треугольники, круги, квадраты, прямоугольники и т. д. Затем эти фигуры располагаются по-разному, чтобы создать иллюзию.

Цель состоит в том, чтобы увидеть то, чего на самом деле нет или что скрывается у всех на виду. Готовы ли вы к сложному испытанию, которое поразит ваш мозг?

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Этим изображением оптической иллюзии поделилась компания Central Tuscon Companies в Instagram, где они бросили вызов зрителям, чтобы те заметили коварную кошку на изображении, пишет JagranJosh.

Сможете ли вы найти кошку среди кактусов за 8 секунд? / фото: Centraltucson.co

Кошка каким-то образом пробралась внутрь скопления кактусов, принадлежащих к семейству опунций.

Найти кошку, спрятанную на этой картине с оптической иллюзией, действительно сложно. Именно поэтому мы предложили вам этот вызов. Время, которое было установлено для решения этой оптической головоломки, составляет 8 секунд.

Решение этой оптической головоломки находится ниже. Убедитесь, что вы не жульничаете, и прокручивайте вниз только после того, как у вас пройдет 8 секунд.

Вот спрятанный котик:

Правильный ответ / фото: Centraltucson.co

Если вам все таки удалось найти кота, то предлагаем вам проверить себя еще в нескольких интересных головоломках.

Сможете ли вы обнаружить скрытую игровую карту в этой хитрой головоломке в течение 9 секунд?

Сможете ли вы обнаружить скрытого вора среди артистов пантомимы на этой оптической иллюзии? Это не так просто, как кажется. Проверьте свою внимательность.

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