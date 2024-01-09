Только 2% гениев решат головоломку: нужно найти клубнику среди арбузов

Если вы хотите тренировать свой мозг с помощью очень сложной головоломки, то данная загадка - это то, что вам нужно.
Посмотрите внимательно на картинку - на ней изображены ломтики арбузов, но среди них есть один самозванец — и это клубника
Хотя эта головоломка может показаться довольно простой, есть одна загвоздка: у вас есть только 10 секунд, чтобы разгадать ее.
Ваша задача — найти клубнику как можно быстрее, поскольку, по словам авторов головоломки, только 2% из тех, кто попытается ее разгадать, смогут найти лишний фрукт менее чем за 10 секунд.
Если вы не сможете найти клубнику в отведенное время, продолжайте поиск, пока не найдете. Чем больше вы практикуетесь в решении головоломок, тем быстрее вы будете находить ответ и вскоре сможете мгновенно решать сложные головоломки.
Подсказка: у клубники тоже есть лицо, но оно отличается от того, которое нарисовано на ломтиках арбуза.
Внимательно рассмотрите "лица". Одно из них выглядит необычно: у клубники улыбка меньше, чем у ломтиков арбуза, а также есть зеленые листья на макушке, а не сплошная зеленая линия внизу, обозначающая кожуру арбуза.
Если эта головоломка кажется вам слишком простой, почему бы не попробовать свои силы в решении других. Например: Только лишь "зоркая рок-звезда" сможет найти микрофон меньше, чем за минуту.
Вам также может быть интересно:
- Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение
- Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 4 секунды найти апельсин
- Головоломка для самых находчивых: надо найти букву W всего за 4 секунды