Только 2% гениев решат головоломку: нужно найти клубнику среди арбузов

Вы могли бы войти в число лучших мастеров головоломок, если бы смогли найти клубнику среди арбузов.

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Сможете ли вы обнаружить в этой головоломке одинокую клубнику, прячущуюся среди арбузов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Если вы хотите тренировать свой мозг с помощью очень сложной головоломки, то данная загадка - это то, что вам нужно.

Посмотрите внимательно на картинку - на ней изображены ломтики арбузов, но среди них есть один самозванец — и это клубника

Хотя эта головоломка может показаться довольно простой, есть одна загвоздка: у вас есть только 10 секунд, чтобы разгадать ее.

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У вас есть всего 10 секунд, чтобы найти клубнику / mirror.co.uk

Ваша задача — найти клубнику как можно быстрее, поскольку, по словам авторов головоломки, только 2% из тех, кто попытается ее разгадать, смогут найти лишний фрукт менее чем за 10 секунд.

Если вы не сможете найти клубнику в отведенное время, продолжайте поиск, пока не найдете. Чем больше вы практикуетесь в решении головоломок, тем быстрее вы будете находить ответ и вскоре сможете мгновенно решать сложные головоломки.

Подсказка: у клубники тоже есть лицо, но оно отличается от того, которое нарисовано на ломтиках арбуза.

Внимательно рассмотрите "лица". Одно из них выглядит необычно: у клубники улыбка меньше, чем у ломтиков арбуза, а также есть зеленые листья на макушке, а не сплошная зеленая линия внизу, обозначающая кожуру арбуза.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Если эта головоломка кажется вам слишком простой, почему бы не попробовать свои силы в решении других. Например: Только лишь "зоркая рок-звезда" сможет найти микрофон меньше, чем за минуту.

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