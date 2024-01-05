Только лишь "зоркая рок-звезда" сможет найти микрофон меньше, чем за минуту

С помощью головоломок и оптических иллюзий можно тренировать внимательность и память. Почему бы не попробовать разобраться с задачей, которая поставила в тупик многих опытных любителей загадок.
Посмотрите внимательно на картинку. На ней изображено множество инструментов, билетов на концерт и многого другого. Где-то там есть и микрофон. У вас меньше минуты, чтобы найти его.
Если вы хотите еще потренировать свой мозг, то попробуйте решить еще и такую головоломку: Нужно найти 6 скрытых слов на картинке: сложная загадка на сообразительность.
По словам создателей этой головоломки, поиск микрофона занимает в среднем больше минуты. При этом двое из 10 человек сдаются, так как не могут справиться с задачей.
Подсказка. Попробуйте разделить изображение на четыре части, чтобы можно было внимательно рассматривать каждый сегмент.
Особенно тщательно изучите нижнюю левую часть изображения.
Сколько вам понадобилось времени, чтобы рассмотреть микрофон?
Ранее Главред предлагал разгадать очень сложную оптическую иллюзию - нужно найти эльфа за 10 секунд.
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