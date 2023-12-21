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Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим: сложная оптическая иллюзия

Елизавета Бельмас
21 декабря 2023, 16:51
Совсем не каждому удастся в краткие сроки выполнить эту задачу, ведь она требует особенной внимательности и сосредоточенности.
Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим
Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим / коллаж: Главред, фото: pexels, The Sun

Решение головоломок и оптических иллюзий может хорошо потренировать мозг и отвлечь его от повседневных задач, тем самым помочь вам расслабиться после трудного рабочего дня. Регулярное решение оптических иллюзий сделает работу вашего мозга гибкой и быстрой, а также улучшит мышление.

Для того, чтобы отыскать эльфа за 10 секунд в этой непростой оптической иллюзии, необходимо быть максимально внимательным и сосредоточенным на задаче, сообщает The Sun. Ещё большей трудности добавит ограниченное время. Эта задача будет посильной не для каждого.

На картинке вы можете увидеть различные рисунки праздничной тематики и традиционных новогодних цветов. В этом разнообразии трудно не отвлекаться и заметить то, что нужно найти, а именно - эльфа, котрый прячется.

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Авторы картинки профессионально спрятали его среди рисунков, однако можно постараться приложить максимум усилий для того, чтобы отыскать его как можно скорее.

Даже если ваше время вышло, не стоит отчаиваться, продолжайте поиски, пока не найдете спрятанный элемент.

Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим
Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим / The Sun

А вот для того, чтобы вам было искать удобнее, вы можете воспользоваться нашей подсказкой и попробовать мысленно поделить картинку на 4 условных части, чтобы искать в каждой по отдельности.

Ниже вы можете увидеть правильный ответ.

Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим
Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим / The Sun

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота в листьях за 10 секунд. Лишь самые внимательные смогут заметить, где же спрятался игривый котик.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо на рисунке. Нелегко будет всего за 48 секунд заметить, где на картинке было спрятано ценное украшение.

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