Только гений заметит кольцо на рисунке: оптическая иллюзия, которая под силу не всем

Нелегко будет всего за 48 секунд заметить, где на картинке было спрятано ценное украшение.

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Нужно найти кольцо среди подарков за 48 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, F. Hinds

Разгадывание оптических иллюзий помогает натренировать свою внимательность и начать замечать такие детали, на которые раньше мы просто не обращали внимание.

Следующая загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти кольцо среди большого количества подарков, пишет The Sun.

На картинке мы видим множество красиво оформленных пакетов, внутри которых находятся подарки. Кроме праздничных пакетов на рисунке также есть гирлянда, веточки елки, праздничное печенье и другие вещи. Но такое большое количество предметов отвлекает от поиска главного – утерянного кольца.

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Придется рассмотреть все закоулки в поисках ценного украшения. Но заметить его будет не так уж просто, ведь много разных разноцветных элементов будут отвлекать внимание и не позволять сосредоточиться. Придется очень постараться, чтобы не отвлекаться от главной задачи.

При этом кольцо нужно найти всего за 48 секунд, что значительно усложняет задание.

Попробуйте для более удобного поиска мысленно поделить картинку на несколько квадратов, которые легче будет охватить взглядом, и внимательно осмотрите каждый из этих квадратов.

Нужно найти кольцо среди подарков за 48 секунд/ F. Hinds

Удалось ли вам найти кольцо за 48 секунд? Если у вас не получается найти его так быстро, то просто отложите часы в сторону и продолжайте поиски, не смотря на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кольцо очень хорошо спрятано/ F. Hinds

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти авто на картинке за 6 секунд. Непросто будет заметить игрушечный автомобиль, который спрятан на изображении ванной комнаты.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти владельца собаки за 12 секунд. На картинке мы видим собачку, которая держит в лапках кость. Но очень малому количеству людей удастся отыскать также хозяина животного, который спрятался на рисунке.

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