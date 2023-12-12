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Надо найти авто на картинке за 6 секунд: только самые внимательные люди разгадают загадку

Алёна Воронина
12 декабря 2023, 06:55
Непросто будет заметить автомобиль, который спрятан на изображении ванной комнаты.

Девушка, оптические иллюстрации
Нужно найти авто на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Оптические иллюзии набирают всё большую популярность, ведь это способ не просто хорошо провести время, но и хорошо потренировать свой мозг и улучшить свою внимательность.

Следующая загадка заставит вас хорошо задуматься, ведь нужно будет найти игрушечную машинку в ванной комнате, пишет The Sun. Казалось бы, где там можно спрятать машинку? Но на самом деле она так хорошо спрятана, что точно сразу не попадет под ваш взгляд.

видео дня

Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается всего 6 секунд. Если вы хотите справиться за такой короткий промежуток времени, то стоит сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое.

На картинке мы видим аккуратно обустроенную ванную комнату, которая наполнена разнообразными предметами – от полотенец и фена до различных гигиенических средств. Но где-то среди них спрятан "незваный гость", который не вписывается в общую атмосферу этого помещения. Нужно отыскать, где же спрятана машинка, как можно быстрее.

Нужно внимательно осмотреть каждый закуток картинки, чтобы найти игрушечную машинку.

Оптическая иллюзия
Надо найти авто на картинке за 6 секунд/ Bright Side

Когда отгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Игрушечная машинка спрятана среди различных средств в душевой кабинке/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти дедушку на картинке с павлином. Непростая загадка покорится лишь небольшому количеству людей.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 4 женщин в хитрой оптической иллюзии. Такая загадка может озадачить, ведь на первый взгляд будет казаться, будто бы на картинке лишь одна женщина.

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