Надо найти авто на картинке за 6 секунд: только самые внимательные люди разгадают загадку

Непросто будет заметить автомобиль, который спрятан на изображении ванной комнаты.

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Нужно найти авто на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Оптические иллюзии набирают всё большую популярность, ведь это способ не просто хорошо провести время, но и хорошо потренировать свой мозг и улучшить свою внимательность.

Следующая загадка заставит вас хорошо задуматься, ведь нужно будет найти игрушечную машинку в ванной комнате, пишет The Sun. Казалось бы, где там можно спрятать машинку? Но на самом деле она так хорошо спрятана, что точно сразу не попадет под ваш взгляд.

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Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается всего 6 секунд. Если вы хотите справиться за такой короткий промежуток времени, то стоит сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое.

На картинке мы видим аккуратно обустроенную ванную комнату, которая наполнена разнообразными предметами – от полотенец и фена до различных гигиенических средств. Но где-то среди них спрятан "незваный гость", который не вписывается в общую атмосферу этого помещения. Нужно отыскать, где же спрятана машинка, как можно быстрее.

Нужно внимательно осмотреть каждый закуток картинки, чтобы найти игрушечную машинку.

Надо найти авто на картинке за 6 секунд/ Bright Side

Когда отгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Игрушечная машинка спрятана среди различных средств в душевой кабинке/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти дедушку на картинке с павлином. Непростая загадка покорится лишь небольшому количеству людей.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 4 женщин в хитрой оптической иллюзии. Такая загадка может озадачить, ведь на первый взгляд будет казаться, будто бы на картинке лишь одна женщина.

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