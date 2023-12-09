Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

Такая загадка может озадачить, ведь на первый взгляд будет казаться, будто бы на картинке лишь одна женщина.

https://glavred.info/life/tolko-geniy-naydet-4-h-zhenshchin-v-hitroy-opticheskoy-illyuzii-neobychaynaya-zagadka-10523504.html Ссылка скопирована

Нужно найти 4-х женщин на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Oleg Shupliak, unsplash.com

Если вы любитель головоломок и оптических иллюзий, то наверняка уже успели заметить, что это не только интересная игра для проведения досуга, но и очень полезное занятие, которое помогает улучшить свои навыки и усилить внимательность.

Следующая загадка может озадачить кого угодно, ведь нужно будет отыскать четырех женщин на загадочной картинке, пишет The Sun.

К тому же загадку нужно разгадать всего за 12 секунд. Мало кому удается сделать это так быстро, и еще реже встречаются люди, которые могут даже побить этот рекорд и выполнить задание еще быстрее.

видео дня

Если вы готовы бросить себе вызов и испытать себя, тогда настройтесь, соберитесь с силами и соберите воедино всю свою внимательность. А для того, чтобы засечь время, можно воспользоваться таймером или секундомером.

На картинке мы сразу видим одну женщину, которая танцует и при этом разговаривает с подругой по телефону. Пышные волосы женщины от ее движений развиваются во все стороны, и симпатичное платье повторяет движения своей обладательницы.

Но где-то на картинке спрятались три сестры этой женщины. Удастся ли вам их отыскать? Еще три женщины так хорошо замаскированы, что заметить их будет непросто.

Нужно найти 4-х женщин на картинке за 12 секунд/ Oleg Shupliak

Если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, тогда не пролистывайте эту страницу сразу вниз, ведь там мы оставили правильный ответ.

Попробуйте сперва самостоятельно выполнить задание, а уже потом посмотреть на разгадку и внизу и свериться, правильный ли ответ вы дали.

На картинке спрятаны 4 женщины/ Oleg Shupliak

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти жену фермера за 19 секунд. Такая загадка может загнать в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно будет заметить, где же спрятана женщина.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд. От этой зимней картинки просто глаза будут разбегаться. Кольцо может быть спрятано в любом месте, и заметить его будет непросто.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.