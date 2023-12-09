Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

Если вы любитель головоломок и оптических иллюзий, то наверняка уже успели заметить, что это не только интересная игра для проведения досуга, но и очень полезное занятие, которое помогает улучшить свои навыки и усилить внимательность.
Следующая загадка может озадачить кого угодно, ведь нужно будет отыскать четырех женщин на загадочной картинке, пишет The Sun.
К тому же загадку нужно разгадать всего за 12 секунд. Мало кому удается сделать это так быстро, и еще реже встречаются люди, которые могут даже побить этот рекорд и выполнить задание еще быстрее.
Если вы готовы бросить себе вызов и испытать себя, тогда настройтесь, соберитесь с силами и соберите воедино всю свою внимательность. А для того, чтобы засечь время, можно воспользоваться таймером или секундомером.
На картинке мы сразу видим одну женщину, которая танцует и при этом разговаривает с подругой по телефону. Пышные волосы женщины от ее движений развиваются во все стороны, и симпатичное платье повторяет движения своей обладательницы.
Но где-то на картинке спрятались три сестры этой женщины. Удастся ли вам их отыскать? Еще три женщины так хорошо замаскированы, что заметить их будет непросто.
Если вы хотите разгадать загадку самостоятельно, тогда не пролистывайте эту страницу сразу вниз, ведь там мы оставили правильный ответ.
Попробуйте сперва самостоятельно выполнить задание, а уже потом посмотреть на разгадку и внизу и свериться, правильный ли ответ вы дали.
Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти жену фермера за 19 секунд. Такая загадка может загнать в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно будет заметить, где же спрятана женщина.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд. От этой зимней картинки просто глаза будут разбегаться. Кольцо может быть спрятано в любом месте, и заметить его будет непросто.
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