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Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

Алёна Воронина
6 декабря 2023, 20:48
От этой зимней картинки просто глаза будут разбегаться. Кольцо может быть спрятано в любом месте, и заметить его будет непросто.
Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных
Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: F.Hinds, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии помогают развить внимательность к деталям. Зачастую в потоке ежедневных дел мы привыкли лишь бегло смотреть на всё, что происходит вокруг нас. Наш взгляд не задерживается на разнообразных интересных вещах, которые нас окружают, и со временем мы становимся невнимательными к деталям. Но разгадывание таких загадок заставляет снова вспомнить об этом нашем навыке и применить его на практике.

В следующей загадке внимательность к деталям точно понадобится, ведь нужно будет отыскать перстень с бриллиантом среди снежинок, пишет The Sun. Кольцо очень хорошо спрятано на картинке – нелегко будет подобраться к нему взглядом.

К тому же, перстень нужно найти всего за 10 секунд, а это изрядно усложняет задачу. Сможете ли вы справиться с этой загадкой очень быстро?

видео дня

Снежинки на картинке имеют разный цвет и размер. Среди них очень легко потерять какой-то маленький предмет. Кольцо будто слилось со всем, что его окружает, и "растворилось" в морозной атмосфере рисунка.

Попробуйте внимательно присмотреться к каждому закоулку картинки. Всё еще не можете отыскать утерянное украшение? Если вам трудно уложиться в предложенное время, то можете разгадывать загадку, не обращая внимание на временные промежутки.

Оптическая иллюзия
Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд/ F. Hinds

Если вам не удается найти украшение, даем небольшую подсказку: найдите большую голубую снежинку в правом нижнем углу – возле верхней части этой снежинки спрятано кольцо.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Кольцо очень хорошо спрятано/ F. Hinds

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три конфеты среди снежных эльфов. Зимняя загадка может завести в ступор, ведь отыскать спрятанные сладости почти невозможно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд. Придется приложить максимум усилий, чтобы понять, что не так на рисунке.

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