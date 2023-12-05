Почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення": языковед объяснил ошибку

Если кто-то дал правильный ответ на определенный вопрос, хочется сказать: "Так, ти правий, твоя відповідь вірна". Но на самом деле слово "вірна" нельзя использовать в таком контексте – это будет ошибкой. И такая ошибка довольно распространена.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему мы часто неправильно используем слово "вірний" и каким другим словом его нужно заменять во многих случаях.
"Сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. Недавно мне на глаза попал документ одного из украинских университетов – храма образования и науки. И мое внимание в приказе привлек штамп, на котором написано "копія вірна". Это очень распространенная ошибка", – отметил языковед.
Авраменко подчеркнул, что "вірно" можно любить или нести службу в армии, то есть не предавать.
"А на печати должна быть надпись "згідно з оригіналом". Точно так же неправильно говорить "вірна відповідь" или "вірне рішення". Ведь и ответ, и решение не могут предавать, и ответ, и решение правильные. Наконец только добавлю – позаботимся о том, чтобы Украина и писала, и говорила правильно" – подытожил языковед.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно употреблять слова "вірний" и "правильний":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее Авраменко объяснил, почему слово "меценат" раньше писали с большой буквы. Большинство из нас даже не догадываются, что часть привычных нам слов раньше писались по-другому.
Также ранее Авраменко пояснил, как правильно - "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб. Авраменко дал однозначный ответ, как правильно писать названия различных соцсетей и поисковых систем и не делать ошибок.
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