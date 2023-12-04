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Почему слово "меценат" ранее писали с большой буквы: Авраменко рассказал "секрет"

Алёна Воронина
4 декабря 2023, 23:45
Есть слова, которые раньше писались с большой буквы, но со временем мы начали их писать с малой.
Украинский язык, Александр Авраменко
Почему слово "меценат" ранее писали с большой буквы/ коллаж: Главред, фото: скрин

Ряд слов, которые в наше время довольно часто используются в речи, раньше имели не такое написание, как сейчас. В частности, есть слова, которые довольно давно писались с большой буквы, а сейчас – с малой. Среди них слово "меценат", которое пришло к нам с древних времен.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что с самого начала означало слово "меценат", почему оно раньше писалось с большой буквы, и почему его написание изменилось со временем.

"Сегодня поговорим о словах, которые когда-то писали с большой буквы, а со временем их начали писать с малой. Скажем, "меценат". Меценат – это фамилия римского богача, который помогал художникам. Со временем всех, кто оказывал помощь педагогам, художникам, спортсменам, стали называть меценатами. То есть это слово стало общим, поэтому и пишем его со строчной буквы, как и другие общие названия – помощник, альтруист или благотворитель", – объяснил Авраменко.

Но иногда заглавную букву заменяют малой, чтобы выразить презрение к кому-то. Например, сталины, гитлеры, квислинги.

Также Авраменко предложил закрепить материал, выполнив тестовое задание. Нужно выбрать, в какой строке неправильно написано слово:

  • А) "солдати Залужного",
  • Б) "послідовники Бандери",
  • В) "новітні Путіни".

Ошибка допущена в варианте "В". Это слово пишем со строчной буквы, согласно правилам действующего правописания пункт 5 страница 75 издательство "Научная мысль", 2019 год, отметил Авраменко.

Смотрите видео с рассказом Авраменко о словах, которые когда-то писали с большой буквы:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно - "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб. Авраменко дал однозначный ответ, как правильно писать названия различных соцсетей и поисковых систем и не делать ошибок.

Также ранее Авраменко пояснил, что такое "манівці". С этим словом есть очень много фразеологизмов. Но не все правильно понимают, какое значение имеют такие высказывания.

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