Нужно найти безопасный выход за 21 секунду: чрезвычайно сложная загадка

Не каждый справится с загадкой, в которой героя подстерегает много опасностей.

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Надо быстро найти безопасный выход из комнаты/ Bright Side

Различные головоломки и оптические иллюзии – интересный способ проверить свою смекалку и внимательность. Разгадывая такие загадки, нужно логически мыслить, а часто еще и включать нестандартный подход к решению задач. Нередко у таких загадках кажется, что ответ перед нашими глазами, но оказывается, что всё намного сложнее, чем мы думали изначально.

В новой загадке нужно отыскать безопасные двери, через которые можно выйти без вреда для себя, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим четыре двери, за каждой из которых есть какая-то опасность:

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За первой дверью – водоем с пираньями;

За второй – оголенные электрические провода и вода на полу;

За третьей дверью – опасный ниндзя с оружием;

За четвертой – большой аллигатор с разинутой пастью.

Вы должны определить, через какую из этих дверей вы можете выйти, чтобы безопасно сбежать. Хорошо подумайте перед тем, как давать ответ на этот вопрос.

Нужно найти безопасный выход за 21 секунду/ Bright Side

При этом ответ нужно найти всего за 21 секунду. Времени совсем немного, поэтому сосредоточьтесь на выполнении задания и ни на что не отвлекайтесь, чтобы справиться с загадкой максимально быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Итак, правильный ответ заключается в том, что безопаснее всего выйти через вторую дверь – с оголенными проводами и водой на полу. Дело в том, что провода не касаются воды на полу, поэтому выход через такую дверь вам не навредит.

Безопаснее всего выйти через вторую дверь/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бокал с напитком за 11 секунд. На картинке с насыщенным сюжетом заметить спрятанный предмет будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно за 6 секунд найти лаймовый пирог. Во время празднования на стол подали очень много лакомств. Сможете ли вы отыскать среди них "изюминку" застолья – лаймовый пирог?

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