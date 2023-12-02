Почему нельзя топить печь на ночь: очень важное правило, которое сохранит жизнь

Стоит знать, когда нельзя топить печь, чтобы уберечься от страшных последствий.

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Почему нельзя топить печь на ночь/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, unsplash.com

Если у вас дома есть печное отопление, то стоит знать основные предостережения во время его использования. В холодное время года и еще и в условиях попыток российских оккупантов бить по критической инфраструктуре, чтобы лишить украинцев света и тепла, часть владельцев частных домов может использовать печное отопление для обогрева жилья. Но пользуясь таким способом обогрева не стоит пренебрегать основными правилами.

В частности, часто может возникать вопрос, можно ли топить печь на ночь. На самом деле ответ на этот вопрос однозначен – так делать ни в коем случае нельзя. Ведь когда печь топится, есть риск выделения угарного газа. Человек во время сна может надышаться таким газом и получить тяжелое отравление, которое в самых тяжелых случаях может привести к смерти.

Оставлять печь, в которой до сих пор горят дрова или угли, и идти спать нельзя. Стоит либо потушить огонь, либо дождаться, пока он перегорит.

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Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям ранее дали советы, как правильно пользоваться печным отоплением в быту. В первую очередь стоит обращать внимание на то, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Если где-то есть трещины и они проходят насквозь, то через них угарный газ может попадать в помещение.

Кроме этого, в ГСЧС отмечают, что не стоит топить печь так, чтобы она очень сильно перегревалась. Именно из-за такого нарушения и могут появляться трещины. В то же время перегрев печи опасен также тем, что могут загореться предметы, которые расположены рядом.

Еще одна важная деталь – все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.

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