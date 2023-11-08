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5 причин, почему нельзя ставить горячее в холодильник: это убивает технику

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 15:35
Чтобы холодильник дольше прослужил, нужно соблюдать ряд важных правил пользования им. Горячая еда может очень навредить этой технике.
Девушка, холодильник, горячая кастрюля
Почему нельзя ставить горячее в холодильник/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Холодильник является незаменимой бытовой техникой на кухне. Без него было бы трудно долго хранить продукты и готовые блюда, соответственно пришлось бы чаще бегать в магазин и чаще стоять у плиты, чтобы приготовить еду. Но такая кухонная техника требует особого ухода – нельзя просто купить холодильник, поставить его и постоянно пользоваться, забывая о важных правилах обращения с ним. Об одном из важнейших таких правил многие из нас забывают. Известно ли вам, почему нельзя ставить горячее в холодильник?

Довольно часто могут возникать ситуации, когда кто-то приготовил полную кастрюлю супа, борща или другого блюда поздно вечером. Блюдо еще не успело охладиться, а уже пора ложиться спать. Вот тут и возникает соблазн просто поставить кастрюлю в холодильник – мол, там же же холодно, вот суп/ борщ там и охладится.

Но последствия такого отношения к этой бытовой технике могут быть плачевными. Итак, давайте разберемся, что будет, если горячее убирать в холодильник.

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1. Испарение влаги

Если суп или другое приготовленное вами блюдо настолько горячее, что от него еще идет пар, то этот пар заполнит внутреннее пространство холодильника, будет оседать инеем или "шубой" на стенках, и в результате техника не сможет нормально работать. А когда в дальнейшем этот иней будет раставать, жидкость будет скапливаться в специальном резервуаре и может начать неприятно пахнуть. Если же растаявшей жидкости станет очень много, холодильник может "потечь".

2. Усиленная работа компрессора

Компрессор в холодильнике работает "с перерывами" – он включается тогда, когда температура внутри уже поднялась и снова нуждается в охлаждении до нужного уровня. Когда он охладил воздух внутри – он выключается и "ждет", когда воздух снова будет нуждаться в его работе. Но если мы ставим в холодильник очень горячее блюдо, компрессор вынужден работать на полную мощность, пока не охладит пищу. В лучшем случае компрессор может перегреться, в худшем – даже перегореть.

3. Портятся полки холодильника

Если поставить кастрюлю прямо на стеклянную полку, то полка может нагреться и треснуть. Даже если вы положите доску или другую подставку под кастрюлю, это решит только одну проблему, но не решит все остальные.

4. Деформация стенок холодильника

Стенки холодильников изготовлены из пластика. Они не рассчитаны на то, что на них будет влиять высокая температура. Пар от горячего блюда, с которым придется контактировать стенкам бытового прибора, может плохо повлиять на стенки холодильника. Если же кастрюлю или сковородку поставить так, что она будет прикасаться к стенкам, то они вообще могут расплавиться.

5. Деформация изоляционной резинки

От горячей температуры может также деформироваться изоляционная резинка, которая установлена на дверце холодильника. Тогда прибор не сможет нормально поддерживать необходимую холодную температуру внутри для сохранности продуктов и блюд.

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кухня холодильник интересные новости
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