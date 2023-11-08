Почему нельзя говорить "кольцо": как правильно называть это украшение

Есть три правильных варианта названия этого предмета, которые стоит использовать вместо суржикового слова, которое образовалось от неправильного перевода.

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Почему нельзя говорить "кольцо"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы говорим об украшениях, которые надеваем на пальцы рук, нередко может ненароком "проскочить" слово "кольцо". Или же многие из нас могли слышать это слово в разговоре со своими знакомыми. Но на самом деле такого слова стоит избегать, ведь это суржик.

Слово "кольцо" образовалось от прямого перевода с русского языка, где именно так называется украшение, которое одевается на палец. Но в украинском языке такого слова нет, и его нужно заменять благозвучными украинскими соответствиями.

Согласно словарю "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "кольцо" нужно использовать "перстень".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое объяснение слова "перстень": "кільце з дорогого металу (золота, срібла і т. ін.), часто оздоблене каменем, що його носять на пальці як прикрасу: каблучка, обручка", а также "шлюбна обручка".

Как отмечается в словаре синонимов, кроме слова "перстень" можно использовать также слова "обручка" (если речь идет об украшении, которое одевается на палец во время бракосочетания), "кільце" и "каблучка".

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "картошка". Нередко суржик так прочно закрепляется в языке, что его употребление даже не вызывает подозрений.

Также мы ранее рассказывали, почему слово "співпадіння" неверно. Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.

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