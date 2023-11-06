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Почему слово "співпадіння" неправильное: как его заменить в украинском языке

Алёна Воронина
6 ноября 2023, 06:25
Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.
Девушка, украинский язык
Почему слово "співпадіння" неправильное/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы рассказываем кому-то, что случайно встретили свою подругу/ друга/ коллегу в торговом центре, хотя не договаривались о встрече именно в этом месте и в это время, то можем самопроизвольно использовать слово "співпадіння". Такое же слово часто "напрашивается" на язык, когда мы говорим о сходстве между некоторыми вещами, неких характеристиках, которые делают их подобными друг на друга.

Но не все догадываются, что на самом деле слово "співпадіння" – это суржик, и его в таких случаях употреблять не стоит.

Это слово образовалось от прямого перевода слова "совпадение" с русского языка на украинский. А после этого оно так прочно укоренилось в речи, что сейчас его можно услышать нередко от многих людей.

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Если заглянуть в русско-украинские словари, то мы узнаем, что правильный перевод вышеупомянутого русского слова – "збіг".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), слово "збіг" имеет несколько толкований:

  • сочетание событий, явлений и т. д.;
  • одновременность событий, явлений и т. д.;
  • сходство, общность между чем-либо.

Поэтому правильно будет говорить "Я не встигла здати звіт керівнику, тому що за збігом обставин мені довелося виконувати ще більш важливу роботу", или "За щасливим збігом обставин я встигла застати її вдома, поки вона ще не пішла".

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя говорить "позор" и "опозориться". Часто суржик так прочно входит в речь, что трудно провести грань между правильными и неправильными словами.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "головокружение" неправильно. Вместо суржикового слова, которое мы часто слышим, нужно использовать другое правильное слово.

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