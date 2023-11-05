Только люди с орлиным зрением найдут 3 среди восьмерок за 10 секунд: сложная загадка

От такого количества одинаковых цифр на картинке просто будет пестреть в глазах. Только самые внимательные люди в таких условиях найдут единственную спрятанную тройку.

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Нужно найти 3 среди восьмерок за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Оптические иллюзии с поиском чего-то спрятанного помогают натренировать свой мозг так, что со временем вы начнете "щелкать" такие задачи, как орешки. Это лишь сначала такие загадки могут загонять в тупик. Но если вы будете регулярно их разгадывать, вы будете удивлены, насколько хорошо это влияет на вашу наблюдательность и внимательность к деталям.

Следующая загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь среди хаоса, который образован большим количество цифр 8, нужно будет найти одну-единственную тройку.

Если вы настроились, что эта задача будет легкой, то должны вас разочаровать – не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Тройка имеет некоторые общие черты с восьмерками, поэтому различить их в таком хаосе цифр будет не так уж просто.

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К тому же, задание нужно выполнить всего за 10 секунд. Такое ограничение по времени делает загадку еще более сложной.

Попробуйте "поймать успех за хвост" и разгадать загадку за такой короткий промежуток времени. Возможно, вам даже удастся сделать это быстрее, и вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

Нужно найти 3 среди восьмерок за 10 секунд/ Главред

Но если вам не удается разгадать загадку за 10 секунд, не расстраивайтесь, а просто продолжайте поиски. А когда выполните задание, можете предложить его своим родным и друзьям, а затем сравнить ваши результаты и определить победителя, которому удалось справиться за наименьшее количество времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Тройка спрятана ближе к правому верхнему углу/ Главред

Ранее мы рассказывали о запутанной осенней загадке, в которой нужно за 7 секунд найти солнышко на картинке. Насекомое спряталось среди разнообразных осенних предметов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти помидор среди тыкв за 8 секунд. Этот сорт тыкв имеет красноватый оттенок, поэтому найти среди них помидор – то же самое, что искать иголку в стоге сена.

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