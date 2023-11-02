Только люди с орлиным зрением найдут 1991 среди множества цифр: загадка повышенной сложности

Всего за 20 секунд разглядеть, где же спряталось нужное число, будет непросто, ведь искать придется не только по горизонтали и вертикали.

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Нужно найти 1991 среди множества цифр/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Разнообразные загадки помогают держать мозг "в форме", а также улучшают внимательность к деталям. Если регулярно уделять время головоломкам и оптическим иллюзиям, достаточно быстро вы начнете замечать вокруг себя такие детали, на которые раньше даже внимание не обращали. Ведь это будет "дисциплинировать" мозг и учить его не пропускать ничего важного.

В новой загадке придется сильно постараться, чтобы добраться до разгадки. Ведь ключ, который поможет открыть эту тайну, может быть спрятан в неожиданном месте.

На картинке мы видим большое количество различных цифр, которые расположены в строки. Среди этого случайного набора цифр нужно будет найти одно число – 1991. Но на самом деле эта загадка повышенной сложности, ведь искать нужное число можно не только по горизонтали и по вертикали, но и по диагонали. Не каждому удастся заметить разгадку при таких условиях.

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Для поиска разгадки есть ограничение во времени – всего 20 секунд. Не стоит думать, что это большое количество времени как для такой задачи – загадка лишь на первый взгляд кажется достаточно простой. Но ваше мнение определенно изменится, когда вы начнете поиск.

Когда вы засекете время, попробуйте искать очень быстро и ни на что не отвлекаться, чтобы не терять драгоценные секунды.

Не стоит пугаться, если в какой-то момент от такого хаоса цифр начнут разбегаться глаза – соберите воедино все свои силы, не сдавайтесь и двигайтесь вперед к победному концу.

Нужно найти 1991 среди множества цифр/ unsplash.com

Если вам не удается найти число 1991 среди большого количества цифр, даем небольшую подсказку – ищите нужное число по диагонали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Число 1991 нужно искать по диагонали/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти букву В среди Р за 5 секунд. От количества одинаковых букв на картинке будет расплываться в глазах. Но тем, у кого очень быстрое мышление, удастся разгадать эту загадку.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти белочку в лесу за 8 секунд. Найти тайник хвостатой красавицы смогут не все, ведь животное буквально слилось с цветами осеннего леса.

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