Почему нельзя говорить "гладити одяг": есть только один правильный вариант фразы

Фраза, которую мы довольно часто слышим в речи, на самом деле является суржиком.

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Почему нельзя говорить "гладити одяг"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Мы постирали одежду, высушили ее и теперь собираемся разровнять все складки и неровности, которые образовались во время стирки, с помощью утюга. Но как же правильно будет назвать этот процесс на украинском языке? Довольно часто можно услышать фразу "гладити одяг". Но на самом деле так говорить не стоит, ведь такое выражение является суржиком.

"Гладити" означает "проводить по чему-то рукой". Академический толковый словарь (СУМ) дает следующее определение слова "гладити": "проводить рукой, выравнивая, расправляя что-либо; ласкать, легко проводя ладонью". Но "поглаживание ладонью" точно не поможет нам разровнять складки на одежде.

Так как же правильно будет назвать этот процесс? Стоит говорить не "гладити одяг", а "прасувати одяг".

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"Прасувати – вирівнювати, вигладжувати гарячою праскою (одяг, тканину і т. ін.)", – подается объяснение слова в Академическом толковом словаре.

В словаре отмечается, что слово "гладити" может использоваться вместо "прасувати" лишь редко и в разговорном стиле.

Ранее мы рассказывали, почему нужно забыть о слове "кружка". Слова "кружка" в украинском языке нет, на самом деле это суржик, который прочно вошел в использование.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "сосулька". Неправильно говорить "взимку з дахів будинків звисають сосульк". Вместо кальки из русского есть украинское слово, которое стоит употреблять в таких фразах.

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