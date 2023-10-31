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Только гений заметит букву В среди Р за 5 секунд: простой способ проверить внимательность

Алёна Воронина
31 октября 2023, 12:55
От количества одинаковых букв на картинке будет расплываться в глазах. Но тем, у кого очень быстрое мышление, удастся разгадать эту загадку.
Загадка, девушка
Нужно найти букву В среди Р за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Вы когда-нибудь пытались проверить, насколько быстро работает ваше мышление? Прекрасным тестом для определения этого станут головоломки, оптические иллюзии и другие загадки. Они заставят ваш мозг решать нестандартную задачу, к которой он не привык. И в таких нетипичных условиях как раз и выплывет, насколько вы можете решать задачи и проблемы, с которыми раньше не сталкивались, и насколько развита ваша внимательность.

Предлагаем вам разгадать следующую загадку, в которой нужно определить, где на картинке расположена буква В, которая спряталась среди букв Р.

На разгадывание загадки дается всего 5 секунд. За это время заметить, где находится отличная от других буква, будет очень непросто. Придется "звать на помощь" всё свое терпение и разгонять мышление на полную мощность.

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Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку сразу – кое-кому с первого взгляда удается разглядеть, где же спряталась буква В. Но если вам такой метод не помог, просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Загадка
Нужно найти букву В среди Р за 5 секунд/ Главред

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее людям из вашего окружения, которые тоже могут захотеть проверить свою внимательность и скорость своего мышления. Или даже можно устроить своеобразные соревнования и проверить, кто из вас справится с заданием быстрее всего.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Буква В ближе к правому краю картинки/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти птичку всего за 10 секунд. Осенняя загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь заметить тайник канарейки будет очень непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой есть всего 15 секунд на поиски лисы. Интригующая задача заставит вас почесать себе голову, ведь заметить хищника, подкравшегося к гусям, почти невозможно.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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