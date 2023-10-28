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Нужно найти птичку всего за 10 секунд: оптическая иллюзия для гениев

Алёна Воронина
28 октября 2023, 04:30
Осенняя загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь заметить тайник канарейки будет очень непросто.
Канарейка, оптическая иллюстрация
Нужно найти птичку всего за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Различные головоломки и оптические иллюзии помогают держать мозг в форме так же, как спорт держит тело человека в форме. Если выделять на разгадывание таких загадок хотя бы 5-10 минут в день, очень быстро можно заметить, как возрастает ваша внимательность и наблюдательность. Следующая загадка заставит вас хвататься за голову, ведь нужно будет найти птичку на картинке с осенним пейзажем.

Вы уверены, что сможете выполнить это задание? Оно осложняется тем, что на его выполнение дается всего 10 секунд. Если вы готовы посоревноваться со временем и проверить свою внимательность – тогда ставьте на таймере или засекайте с помощью секундомера это время и начинайте разгадывать загадку.

На картинке мы видим по осеннему наряженное дерево. Ярко желтые листья так густо покрывают ветви, что их практически не видно. Дерево, очевидно, уже хочет сбрасывать свою пышную крону и готовиться к зиме, но пока листва еще остается на своих местах, все желающие могут полюбоваться нежной осенней идиллией.

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Но где-то среди этого ярко-желтого великолепия спряталась незваная гостья – птичка канарейка. Не всем удастся ее найти, а те, кто сможет отыскать пернатую красавицу, не обязательно успеют сделать это за 10 секунд.

Если вы готовы проверить свои силы, тогда сосредоточьтесь на задании, не отвлекайтесь ни на что другое и начинайте разгадывать загадку. Возможно, вам улыбнется успех и вы сможете увидеть птичку очень быстро. Если же быстро справиться с задачей не получается – это не повод опускать руки, просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Оптическая иллюзия
Нужно найти канарейку всего за 10 секунд/ unsplash.com

В том случае, если вам не удается найти птичку, можете воспользоваться нашей небольшой подсказкой – внимательно осмотрите участок дерева в центре рисунка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Птичка "слилась" с желтыми листьями/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кролика за 10 секунд. Придется очень напрячь свои глаза, чтобы заметить зверушку, которая спряталась в кабинете.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти змею за 12 секунд. В новой загадке пресмыкающееся спряталось среди лестниц, и придется приложить максимум усилий, чтобы его найти.

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