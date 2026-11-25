Традиционная украинская кукла-мотанка была связана с народными верованиями, свадебными обрядами и защитой от сглаза.

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Кукла-мотанка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему у традиционной куклы-мотанки не было глаз, рук и ног

Какое значение имела мотанка в украинских свадебных обрядах

Как обрядовая кукла превратилась в детскую игрушку

Кукла-мотанка - один из самых известных символов украинской культуры. Сегодня её воспринимают как традиционную народную куклу, однако в прошлом она имела совершенно иное назначение. Особое значение наши предки придавали даже её внешнему виду. Главред расскажет подробнее.

Как рассказывается в видео в TikTok, история традиционной узловой куклы тесно связана с народными верованиями, страхом перед сглазом и украинскими свадебными обрядами. В частности, у такой куклы не было глаз, рук и ног.

видео дня

Почему у куклы-мотанки не было глаз

Одной из самых интересных особенностей традиционной узловой куклы было отсутствие глаз. В народных верованиях это связывали с представлениями о загробном мире.

Глазам придавали особое мистическое значение, в частности их связывали с возможностью установления связи с загробным миром. Не последнюю роль в этих верованиях играл и страх перед сглазом.

Таким образом, необычный внешний вид традиционной куклы был связан не только с особенностями её изготовления, но и с мировоззрением наших предков.

Кроме глаз, традиционная узловая кукла не имела рук и ног. Именно этим она отличалась от привычных детских игрушек, которые воспроизводят внешность человека.

Что символизировала кукла-мотанка

Особое место кукла занимала в украинских свадебных обрядах. Её воспринимали как магический символ плодородия, поэтому она имела значение, выходящее далеко за пределы обычной игрушки.

Символика куклы была связана с продолжением рода и народными представлениями о плодородии. Именно поэтому историю мотанки следует рассматривать в контексте украинских семейных и свадебных традиций.

Её обрядовое назначение также помогает понять, почему внешний вид традиционной узловой куклы настолько отличался от современных игрушек.

Видео о том, откуда взялся украинский оберег, можно посмотреть здесь:

Как кукла-мотанка стала детской игрушкой

Со временем назначение народной куклы начало меняться. Если раньше её воспринимали как магический символ плодородия и связывали с различными верованиями, то со временем она приобрела игровое назначение.

Постепенно на первый план вышла её роль обычной детской игрушки, а первоначальное обрядовое значение отошло на второй план.

Таким образом, за историей, на первый взгляд, простой народной куклы стоят древние представления украинцев о загробном мире, сглазе, плодородии и продолжении рода.

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