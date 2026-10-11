Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

Марина Иваненко
11 октября 2026, 16:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Соседи для чеснока осенью: узнайте, какие овощи и зелень можно посадить рядом, каких культур следует избегать и как правильно организовать грядки.
Соседи для озимого чеснока
Соседи для озимого чеснока / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие культуры можно сажать рядом с чесноком
  • Какие растения конкурируют с чесноком за свет
  • Когда возвращать чеснок на прежнюю грядку

Осень - это период активной подготовки к следующему огородному сезону. Посадка озимого чеснока требует не только правильного выбора посадочного материала и подготовки почвы, но и продуманного размещения культур на грядках. Удачное соседство поможет уменьшить конкуренцию за влагу и питательные вещества, а также может способствовать защите растений от некоторых вредителей. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Omega, главное правило при выращивании чеснока - обеспечить ему достаточно места и света. Поскольку эта культура имеет относительно неглубокую корневую систему, ей важно избегать чрезмерной конкуренции за ресурсы, затенения и зарастания грядки сорняками. В то же время правильный выбор соседних культур может облегчить уход за участком.

видео дня

Удачные соседи для чеснока: капуста, зелень и морковь

Для смешанных посадок можно рассмотреть несколько культур, которые при правильном размещении способны хорошо расти рядом с чесноком.

Капустные - капуста, брокколи и кольраби

Соседство чеснока с представителями этого семейства иногда связывают с уменьшением количества отдельных вредителей, в частности зеленой персиковой тли. Однако эффективность такой защиты зависит от условий выращивания, поэтому чеснок не стоит считать гарантированным средством борьбы с вредителями. Важно также оставлять достаточно места, чтобы раскидистые листья капусты не затеняли его.

Листовая зелень и свекла

Салат и шпинат могут быть удобными соседями для чеснока благодаря короткому периоду выращивания. При правильном планировании они успеют дать урожай до того, как чесноку понадобится больше пространства для развития луковиц. Свеклу также можно включить в схему комбинированных посадок, если культуры не будут чрезмерно конкурировать за влагу и питательные вещества.

Морковь и клубника

Эти культуры можно выращивать недалеко от чеснока, если правильно рассчитать расстояние между рядами. Это позволит обеспечить растениям достаточно места для развития корнеплодов, формирования листьев и усов клубники, а также для полива и ухода за грядками.

Видео о том, какие соседи лучше всего подходят для озимого чеснока, можно посмотреть здесь:

Какие культуры не стоит сажать рядом с чесноком

Не все растения одинаково хорошо подходят для совместного выращивания. При планировании грядок следует учитывать сходство культур, их потребности в освещении и питательных веществах.

Лук, порей и шалот

Эти культуры, как и чеснок, относятся к семейству амариллисовых. У них могут быть общие вредители и болезни, поэтому их не рекомендуется постоянно выращивать на одном участке или размещать на грядках, где они будут чрезмерно конкурировать между собой. Особенно важно соблюдать правила севооборота.

Тыквы, кабачки и огурцы

Раскидистые растения с крупной листвой могут затенять чеснок, а их побеги - занимать значительную часть грядки. Из-за этого уход за посадками затрудняется. Если места на огороде немного, лучше выделить для таких культур отдельные участки.

Когда сажать озимый чеснок
Когда сажать озимый чеснок / Инфографика: Главред

Сорняки

Это одни из самых нежелательных конкурентов на чесночной грядке. Они забирают из почвы воду и питательные вещества, а при значительном разрастании могут препятствовать доступу света к растениям. Чтобы уменьшить количество сорняков, грядки можно мульчировать соломой или сухими листьями, предварительно убедившись, что материал пригоден для использования в саду.

Севооборот - важное условие здорового урожая

Даже правильно подобранные соседи не заменят севооборота. Чеснок и лук не стоит каждый год высаживать на одном и том же месте, ведь это может способствовать накоплению в почве возбудителей болезней и вредителей. Обычно чеснок рекомендуют возвращать на прежний участок не ранее чем через 3–4 года, учитывая состояние почвы и историю выращивания культур.

При планировании огорода можно отвести чесноку хорошо освещенные грядки, рядом разместить раннюю зелень или морковь, а для луковых и раскидистых тыквенных культур предусмотреть другие участки. При этом следует учитывать размеры взрослых растений, потребность каждой культуры во влаге и питательных веществах.

Читайте также:

Об источнике: издание Omega

Издание Omega (omega.lviv.ua) - это украинский информационно-новостной онлайн-ресурс, который освещает широкий спектр актуальных событий в стране и мире, включая политику, экономику, общественную жизнь, спорт и технологии, а также публикует познавательные материалы, полезные советы по быту и саду и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород чеснок интересные новости сад жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:42Украина
Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:19Политика
В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Последние новости

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

Реклама
16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

Реклама
13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

Реклама
08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять