Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре, чтобы улучшить структуру почвы и подготовить огород к весне? Чем полезны озимая рожь, горчица и фацелия, и когда проводить посев.

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Что посадить на огороде до заморозков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие сидераты посеять в октябре

Чем полезна озимая рожь

Когда заделывать сидераты в почву

В октябре из-за понижения температуры и сокращения светового дня выбор культур для восстановления почвы существенно сужается. Для позднеосеннего посева важно выбирать быстрорастущие и морозостойкие сидераты, которые успеют прорасти до наступления стабильных морозов или перезимуют и продолжат рост весной. Главред расскажет об этом подробнее.

Издание"На пенсии" сообщает, что осенние сидераты можно разделить на две основные категории: яровые культуры, которые вымерзают и оставляют на поверхности почвы защитный слой, и озимые, которые продолжают развиваться весной.

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Какие сидераты лучше всего сеять осенью

Озимая рожь

Озимая рожь - один из лучших вариантов для позднеосеннего посева. Её мощная корневая система помогает разрыхлять почву, в частности на тяжёлых участках. Кроме того, растение способствует удержанию питательных веществ и подавляет рост сорняков.

Ржай можно высевать в течение второй и третьей декады октября, если погодные условия позволяют семенам прорасти. Весной зеленую массу скашивают и заделывают в почву перед посадкой основных культур.

Белая горчица и фацелия

Белая горчица и фацелия подходят для осеннего восстановления почвы, но лучше всего высевать их в первой декаде октября, чтобы растения успели развиться до наступления холодов.

Горчица быстро наращивает зеленую массу и может помогать подавлять некоторые сорняки. В то же время её не стоит высевать перед культурами семейства капустных, в частности редисом и капустой, поскольку у них общие вредители и болезни.

Фацелия считается универсальным предшественником для овощных культур, ведь не относится к их основным семействам. Она подходит для различных типов почвы и может использоваться в севообороте.

Озимый рапс

Озимый рапс быстро формирует зеленую массу и способствует увеличению количества органического вещества в почве. Его можно высевать осенью, если остается достаточно времени для укоренения до наступления морозов.

Однако рапс, как и горчицу, не рекомендуется использовать перед капустой, редисом и другими представителями семейства капустных. При планировании севооборота важно учитывать родство культур.

Видео о том, какие сидераты посеять в октябре, можно посмотреть здесь:

Когда сеять сидераты в октябре

Сроки посева зависят от погоды, температуры почвы и особенностей конкретной культуры. Яровые сидераты, в частности горчицу, фацелию и овес, желательно высевать в начале месяца. Озимую рожь и рапс при благоприятных условиях можно сеять позже.

При низких температурах семена прорастают медленнее, поэтому важно не откладывать работы до наступления устойчивых холодов. В некоторых рекомендациях советуют увеличивать норму высева на 15–20%, однако точное количество семян лучше определять в соответствии с культурой и рекомендациями производителя.

Перед посевом участок нужно разрыхлить граблями, а семена заделать в почву примерно на глубину 2–3 см, если это соответствует требованиям конкретного растения. При длительном отсутствии дождей посевы следует полить.

Что делать с сидератами весной

Весной яровые сидераты, погибшие зимой, могут оставаться на поверхности земли в виде растительных остатков и защищать почву от пересыхания. Если растения перезимовали, их скашивают перед высадкой основных культур.

Озимую рожь обычно срезают до того, как она начнёт активно формировать стебли. Зеленую массу можно оставить на поверхности в качестве мульчи или неглубоко заделать в почву. Желательно делать это заранее - примерно за две недели до высадки рассады или посева овощей, чтобы растительные остатки начали разлагаться.

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