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Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику

Анна Ярославская
9 октября 2026, 11:28
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Для глазурованной и неглазурованной керамики нужны разные сверла, а работать придется медленно и под водой.
Керамический горшок
Декоративные горшки убивают растения - простая процедура спасает ситуацию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Почему отсутствие дренажа приводит к загниванию корней
  • Зачем делать углубление перед основным отверстием
  • Какое сверло нужно для глазурованного горшка
  • Как сделать отверстие без дрели

Декоративные керамические кашпо без дренажных отверстий обрекают растение на загнивание корней - воде некуда уйти, и она остается в грунте. При этом такой горшок не обязательно выбрасывать: отверстие реально сделать самостоятельно за несколько минут, если подобрать правильное сверло и не спешить.

Как просверлить дренажное отверстие в кашпо

Что понадобится:

видео дня
  • полотенце или мягкая подкладка;
  • маркер;
  • емкость с водой;
  • дрель;
  • сверло по камню или плитке диаметром 6–12 мм либо коронка для плитки;
  • по желанию: молоток и острый предмет, например гвоздь.

Для сверления керамики, фарфора и бетона лучше всего использовать сверло по камню с твердосплавным или алмазным наконечником. Твердосплавное сверло работает медленнее алмазного. Также можно воспользоваться алмазной коронкой: с ее помощью отверстие получится сделать быстрее и эффективнее. Для пластика подойдет любое сверло с достаточно острым наконечником, пишет Southern Living.

Независимо от материала, сверлить нужно медленно и не давить слишком сильно - иначе кашпо может треснуть или отколоться.

Шаг 1. Подготовьте кашпо к сверлению

Положите на стол или столешницу сложенное полотенце либо другую мягкую подкладку. Переверните кашпо вверх дном и поставьте на подготовленную поверхность. С помощью маркера отметьте центр дна. Затем налейте немного воды в отмеченное место, чтобы сверло не перегревалось во время работы.

Шаг 2. Начните сверление

Установите сверло в центре дна кашпо, слегка наклонив его. Крепко удерживайте емкость и начните сверлить на низкой скорости. На этом этапе нужно сделать небольшое углубление, которое поможет зафиксировать сверло и не даст ему соскальзывать в сторону.

Шаг 3. Завершите сверление

Когда углубление станет достаточно глубоким, чтобы сверло не смещалось, выровняйте дрель и продолжайте сверлить перпендикулярно дну. Работайте медленно, прикладывая лишь такое усилие, которого достаточно для постепенного прохождения материала.

Закончив работу, протрите кашпо или ополосните его водой, чтобы удалить пыль, крошки и мелкие осколки. Теперь емкость готова к использованию.

Как сделать дренажное отверстие без дрели

Если у вас нет дрели, проделать дренажное отверстие в керамическом кашпо можно с помощью небольшого молотка или киянки и острого предмета, например гвоздя. Отверстие может получиться не таким аккуратным, как при сверлении, но результат будет хорошим, если действовать медленно и осторожно, чтобы не расколоть емкость. Суть метода заключается в том, чтобы постепенно снимать небольшие части материала, пока не образуется отверстие.

Подготовьте рабочее место так же, как описано выше, но на этот раз нарисуйте маркером контур будущего отверстия. Это поможет контролировать, где именно нужно удалять материал.

Приложите гвоздь к краю нарисованного круга под углом 45 градусов и осторожно постукивайте по нему молотком, направляя его внутрь круга. Постепенно продвигайтесь по контуру, по ходу работы убирая отколовшиеся частицы керамики.

Прежде чем удастся пробить дно насквозь, придется несколько раз пройти по окружности. После этого осторожно расширьте отверстие до нужного размера.

На YouTube-канала Plant Vibrations наглядно показали, как сделать дренажные отверстия в вазоне.

Автор канала говорит, что для керамики, фарфора и бетона подойдет сверло по камню с карбидным или алмазным напылением, для пластика достаточно любого с острым кончиком.

Карбидное сверло работает заметно медленнее алмазного. Альтернатива для более быстрого результата - коронка с алмазной крошкой.

Главная ошибка - не то сверло

Выбор оснастки зависит от того, покрыт ли горшок глазурью. Для неглазурованной керамики берут сверло по камню, для глазурованной - специальное с алмазным напылением по плитке и стеклу.

Вторая распространенная причина брака - неправильное давление на инструмент. Материал сопротивляется, поэтому полностью отпускать дрель нельзя, но резкие движения так же опасны.

"Самое важное - это давить вниз во время сверления. Горшок будет сопротивляться сверлу, поэтому ему надо дать немного усилия. Равномерно, без рывков", - говорит автор ролика.

Для глазурованной поверхности темп на старте нужно снизить.

"Я пошел немного медленнее в начале, просто чтобы пробить поверхность глазури, а дальше - спокойно. Это было совсем не трудно", - делится автор ролика.

Если отверстие вышло слишком маленьким, его расширяют сверлом большего диаметра или делают несколько дополнительных рядом. Идеальный круг не обязателен - на дренажные свойства это не влияет.

Смотрите видео - Дренажное отверстие в горшке - как просверлить его правильно:

Ранее Главред писал, как сделать кашпо своими руками. Цветоводы утверждают, что любой предмет можно превратить в цветочный горшок. Детальнее читайте в материале: Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещей.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
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