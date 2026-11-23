Простой подход помогает ускорить высыхание вещей, уменьшить влажность в помещении и избежать неприятного запаха сырости.

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Как быстро высушить одежду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Удаляйте максимум влаги ещё при стирке

Правильно размещайте вещи на сушилке

Осушитель воздуха поможет ускорить процесс

В холодное время года сушка одежды превращается в настоящую проблему. На улице постоянно идут дожди, температура опускается, а развешанные в квартире вещи могут оставаться влажными несколько суток.

При этом постоянное использование электрической сушильной машины увеличивает расходы на электроэнергию, пишет Express.

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Один из наиболее практичных вариантов - обычная складная сушилка в сочетании с осушителем воздуха. Такой подход помогает ускорить высыхание вещей, уменьшить влажность в помещении и избежать неприятного запаха сырости.

Удаляйте максимум влаги ещё при стирке

Скорость высыхания одежды во многом зависит от того, сколько воды осталось в ткани после стирки. Поэтому полезно дополнительно включать режим отжима, если материал и рекомендации производителя это допускают.

Особенно заметна разница при стирке плотных вещей: джинсов, полотенец, постельного белья и толстовок.

Не стоит надолго оставлять мокрую одежду внутри закрытой стиральной машины. Лучше сразу достать её и перенести в проветриваемое место, иначе может появиться затхлый запах.

Правильно размещайте вещи на сушилке

Для домашней сушки лучше выделить отдельное небольшое помещение, где можно контролировать влажность и движение воздуха. При этом важно обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы влага не накапливалась в комнате.

При развешивании одежды следует оставлять промежутки между вещами. Если ткани соприкасаются друг с другом, испарение влаги замедляется.

Для экономии пространства можно использовать обычные плечики: на них удобно размещать рубашки, кофты и лёгкие платья. Плотные и объёмные изделия желательно развешивать так, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг них.

Осушитель воздуха поможет ускорить процесс

Одним из наиболее эффективных решений для сушки белья в помещении считается бытовой осушитель. Прибор забирает влажный воздух, удаляет из него избыточную влагу и возвращает в комнату более сухой воздух.

Это позволяет не только сократить время высыхания одежды, но и уменьшить образование конденсата на окнах и риск появления сырости.

Стоимость таких устройств зависит от мощности и производительности. Однако покупка может оказаться оправданной для тех, кому приходится регулярно сушить большие объёмы белья в квартире.

Время работы зависит от количества одежды, типа ткани, температуры и влажности помещения. При благоприятных условиях несколько загрузок можно высушить за один вечер, но плотным вещам может потребоваться больше времени.

Создайте подходящие условия для работы прибора

Чтобы осушитель справлялся со своей задачей эффективнее, важно соблюдать несколько рекомендаций:

Во время работы прибора держать двери и окна закрытыми, если это предусмотрено инструкцией.

Располагать устройство на подходящем расстоянии от сушилки, не перекрывая воздухозаборные и вентиляционные отверстия.

Не прижимать одежду вплотную друг к другу.

Регулярно очищать фильтры и следить за состоянием прибора.

Контролировать уровень влажности в помещении.

При этом полностью отказываться от проветривания не следует: помещение необходимо регулярно проветривать, особенно после завершения сушки.

Дополнительный бонус: меньше сырости в доме

Осушитель полезен не только для ухода за одеждой. Во время сушки белья в воздух поступает большое количество влаги, которая может оседать на холодных поверхностях, окнах и стенах.

Удаление избыточной влаги помогает поддерживать более комфортный микроклимат и снижает вероятность появления плесени. Кроме того, при нормальной влажности помещение зачастую воспринимается как более комфортное.

Таким образом, для быстрой сушки одежды зимой необязательно приобретать дорогую сушильную машину. Дополнительный отжим, правильно организованная сушилка и осушитель воздуха помогут справиться с влажным бельём, сократить время ожидания и защитить квартиру от избыточной сырости.

Смотрите видео - методы борьбы с повышенной влажностью

В ролике собраны как давно известные и эффективные методы борьбы с повышенной влажностью, так и необычные советы от участников сообщества "Книга твоего дома". Все предложенные способы основаны на личном опыте читателей и помогут уменьшить влажность воздуха в квартире, создать более благоприятный микроклимат и обеспечить комфортную атмосферу в доме.

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