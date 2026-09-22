Почему нужно класть фольгу в посудомойку: результат превзойдет ожидания

Этот совет имеет реальную химическую основу, но работает он только с одним типом металла.

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Как удалить налет со столовых приборов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Действительно ли фольга полирует столовые приборы

Какой металл вступает в реакцию с налетом

Со временем столовые приборы тускнеют и теряют блеск. Обычная мойка не улучшает ситуацию, но это не значит, что их нужно выбрасывать.

Главред решил разобраться, как вернуть блеск столовым приборам.

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Почему фольгу кладут в посудомоечную машину

Вирусный совет класть скомканный комочек алюминиевой фольги в корзину для столовых приборов посудомоечной машины имеет реальную химическую основу, но работает он только с одним типом металла - серебром и посеребренными изделиями, пишет Wprost.

Сам алгоритм трюка предельно прост: кусок чистой фольги сворачивают в рыхлый комок, кладут к столовым приборам и запускают машину в обычном режиме - с моющим средством и стандартной программой. После цикла столовые приборы выглядят заметно лучше.

Почему темнеет серебро

Темный или сероватый налет на поверхности серебряных изделий образуется в результате контакта металла с соединениями серы в окружающей среде. Характерным продуктом этой реакции является сульфид серебра.

Алюминий является более активным металлом, чем серебро. При соответствующих условиях он способен вступить в электрохимическую реакцию, в которой сам окисляется, а соединения серебра восстанавливаются - налет химически преобразуется, и поверхность вновь приобретает металлический вид.

Почему темнеет серебро / Инфографика: Главред

Когда фольга не поможет

Если вилки из нержавеющей стали потускнели из-за известкового налета, засохших остатков моющего средства или пятен от жесткой воды, кусочек фольги проблему не решит.

Здесь решающими являются другие факторы: правильное дозирование моющего средства, регенерационной соли и ополаскивателя, правильная настройка жесткости воды и чистота самой машины.

Как быстро почистить столовые приборы - видео:

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