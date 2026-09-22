Почему нужно класть фольгу в посудомойку: результат превзойдет ожидания

Вы узнаете:
- Действительно ли фольга полирует столовые приборы
- Какой металл вступает в реакцию с налетом
Со временем столовые приборы тускнеют и теряют блеск. Обычная мойка не улучшает ситуацию, но это не значит, что их нужно выбрасывать.
Главред решил разобраться, как вернуть блеск столовым приборам.
Почему фольгу кладут в посудомоечную машину
Вирусный совет класть скомканный комочек алюминиевой фольги в корзину для столовых приборов посудомоечной машины имеет реальную химическую основу, но работает он только с одним типом металла - серебром и посеребренными изделиями, пишет Wprost.
Сам алгоритм трюка предельно прост: кусок чистой фольги сворачивают в рыхлый комок, кладут к столовым приборам и запускают машину в обычном режиме - с моющим средством и стандартной программой. После цикла столовые приборы выглядят заметно лучше.
Почему темнеет серебро
Темный или сероватый налет на поверхности серебряных изделий образуется в результате контакта металла с соединениями серы в окружающей среде. Характерным продуктом этой реакции является сульфид серебра.
Алюминий является более активным металлом, чем серебро. При соответствующих условиях он способен вступить в электрохимическую реакцию, в которой сам окисляется, а соединения серебра восстанавливаются - налет химически преобразуется, и поверхность вновь приобретает металлический вид.
Когда фольга не поможет
Если вилки из нержавеющей стали потускнели из-за известкового налета, засохших остатков моющего средства или пятен от жесткой воды, кусочек фольги проблему не решит.
Здесь решающими являются другие факторы: правильное дозирование моющего средства, регенерационной соли и ополаскивателя, правильная настройка жесткости воды и чистота самой машины.
Как быстро почистить столовые приборы - видео:
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Об источнике: Wprost
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