Российские обстрелы обесточили 7 областей: где исчез свет

В "Укрэнерго" призвали экономно расходовать электроэнергию в течение всего дня.

https://glavred.info/energy/rossiyskie-obstrely-obestochili-7-oblastey-gde-ischez-svet-10798445.html Ссылка скопирована

В результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

В результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в семи областях

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

Из-за непогоды без света остались потребители в трёх областях

В семи областях Украины на утро 22 сентября произошли новые отключения электроэнергии из-за российских атак и непогоды.

По данным НЭК"Укрэнерго", из-за российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

видео дня

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В то же время в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях произошли отключения электроэнергии из-за непогоды. Сильный дождь и ветер повредили электросети, ремонтные бригады уже работают на местах.

В "Укрэнерго" призвали экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайте и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в компании.

Энергетика / Инфографика: Главред

Какой может быть ситуация с электроэнергией зимой

Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью "Главреду" рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет обрушиваться на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал эксперт.

Криволап добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере.

"Поэтому моё отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил он.

Энергетика - последние новости по теме

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.

Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что правительство отложило часть расходов на подготовку энергетики к зиме, строительство укрытий и социальные проекты из сентября, октября и ноября на декабрь. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред