Российские обстрелы обесточили 7 областей: где исчез свет

Кратко:
- В результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в семи областях
- Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения
- Из-за непогоды без света остались потребители в трёх областях
В семи областях Украины на утро 22 сентября произошли новые отключения электроэнергии из-за российских атак и непогоды.
По данным НЭК"Укрэнерго", из-за российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.
Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В то же время в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях произошли отключения электроэнергии из-за непогоды. Сильный дождь и ветер повредили электросети, ремонтные бригады уже работают на местах.
В "Укрэнерго" призвали экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайте и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в компании.
Какой может быть ситуация с электроэнергией зимой
Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью "Главреду" рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.
По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.
"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет обрушиваться на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал эксперт.
Криволап добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере.
"Поэтому моё отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил он.
Энергетика - последние новости по теме
Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.
Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.
Ранее сообщалось, что правительство отложило часть расходов на подготовку энергетики к зиме, строительство укрытий и социальные проекты из сентября, октября и ноября на декабрь. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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