Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

Кремль уже представляет результаты выборов как всенародное одобрение войны.

https://glavred.info/world/rezultaty-vyborov-mogut-stat-novym-argumentom-kremlya-chto-zadumal-putin-10798433.html Ссылка скопирована

ISW объяснил, что стоит за результатами выборов / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Итоги выборов в Госдуму стали предсказуемыми

Явка в 57% представлена Кремлем как доказательство легитимности

ISW прогнозирует новую волну требований к россиянам

Результаты выборов в Государственную Думу страны-агрессора России, которые проходили 18–20 сентября, стали вполне предсказуемыми. Они являются продолжением усилий Кремля по милитаризации правительства, в частности партии "Единая Россия", и демонстрации общественной поддержки военных действий диктатора Владимира Путина в Украине и потенциальной будущей агрессии против НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, отдельную группу в новом составе парламента составляют участники боевых действий против Украины. Секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что 49 ветеранов "сво" прошли по партийным спискам - это около 11% от общего количества мест в Думе и чуть менее 14% фракции правящей партии.

видео дня

Еще до дня голосования военный корреспондент и кандидат от "Единой России" Евгений Поддубный обрисовывал планы партии провести в парламент от 40 до 100 ветеранов. Фактический результат оказался на нижней границе этого диапазона, однако в ISW отмечают, что даже такой блок депутатов станет надежной опорой для дальнейшей милитаризации и партии, и Госдумы, и всей исполнительной вертикали.

Что представляют в качестве доказательства легитимности

Параллельно российские чиновники развернули кампанию вокруг показателей участия граждан в голосовании. Начальник Генерального штаба "Юнармии" и член "Единой России" капитан Владислав Головин акцентировал внимание на явке в 57% по предварительным результатам и заверил, что эти цифры вместе с присутствием наблюдателей "подтверждают легитимность российского правительства".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представила этот результат как свидетельство "понимания" россиянами курса Путина и тех ценностей, за которые, по ее словам, воюет страна.

Каким может быть следующий шаг Кремля

Такие формулировки не являются спонтанными. Аналитики отмечают, что они прямо вытекают из предыдущих заявлений заместителя председателя Совбеза и лидера "Единой России" Дмитрия Медведева, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые заранее объявили: голосование должно подтвердить поддержку избирателями внутренней и внешней политики Кремля.

"Путин, вероятно, использует результаты выборов в Госдуму, чтобы оправдать ужесточенные требования к российскому обществу, такие как мобилизация в той или иной форме, и заявить об общественном одобрении дальнейшей агрессии против Украины и потенциальной будущей агрессии против НАТО", - отмечают в ISW.

Чего ожидать после выборов в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что дальнейшее развитие российской политики будет связано не столько с результатами голосования, сколько с состоянием российской армии и необходимостью пополнения личного состава.

По его мнению, после завершения избирательного цикла Кремль может перейти к более масштабному набору людей для войны.

"Прежде всего в России начнется всеобщая мобилизация. Москва будет вынуждена это сделать, поскольку темпы наступательных операций и ситуация на поле боя складываются не в пользу России", - заявил он.

Выборы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, по данным российской Центральной избирательной комиссии, "Единая Россия" набирает 57,83% голосов и предварительно получает 355 из 450 депутатских мандатов, то есть сохраняет конституционное большинство.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагал, что выборы в Госдуму могут стать последними при власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

В то же время издание Bloomberg писало, что опасения новой волны мобилизации сразу после трехдневного голосования в Госдуму разделяют даже кремлевские чиновники и сотрудники военкоматов: в последние месяцы они пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, а друзьям и родственникам советуют уезжать из страны.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред