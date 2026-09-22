Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

Мария Николишин
22 сентября 2026, 09:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кремль уже представляет результаты выборов как всенародное одобрение войны.
Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин
ISW объяснил, что стоит за результатами выборов / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

  • Итоги выборов в Госдуму стали предсказуемыми
  • Явка в 57% представлена Кремлем как доказательство легитимности
  • ISW прогнозирует новую волну требований к россиянам

Результаты выборов в Государственную Думу страны-агрессора России, которые проходили 18–20 сентября, стали вполне предсказуемыми. Они являются продолжением усилий Кремля по милитаризации правительства, в частности партии "Единая Россия", и демонстрации общественной поддержки военных действий диктатора Владимира Путина в Украине и потенциальной будущей агрессии против НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, отдельную группу в новом составе парламента составляют участники боевых действий против Украины. Секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что 49 ветеранов "сво" прошли по партийным спискам - это около 11% от общего количества мест в Думе и чуть менее 14% фракции правящей партии.

видео дня

Еще до дня голосования военный корреспондент и кандидат от "Единой России" Евгений Поддубный обрисовывал планы партии провести в парламент от 40 до 100 ветеранов. Фактический результат оказался на нижней границе этого диапазона, однако в ISW отмечают, что даже такой блок депутатов станет надежной опорой для дальнейшей милитаризации и партии, и Госдумы, и всей исполнительной вертикали.

Что представляют в качестве доказательства легитимности

Параллельно российские чиновники развернули кампанию вокруг показателей участия граждан в голосовании. Начальник Генерального штаба "Юнармии" и член "Единой России" капитан Владислав Головин акцентировал внимание на явке в 57% по предварительным результатам и заверил, что эти цифры вместе с присутствием наблюдателей "подтверждают легитимность российского правительства".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представила этот результат как свидетельство "понимания" россиянами курса Путина и тех ценностей, за которые, по ее словам, воюет страна.

Каким может быть следующий шаг Кремля

Такие формулировки не являются спонтанными. Аналитики отмечают, что они прямо вытекают из предыдущих заявлений заместителя председателя Совбеза и лидера "Единой России" Дмитрия Медведева, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые заранее объявили: голосование должно подтвердить поддержку избирателями внутренней и внешней политики Кремля.

"Путин, вероятно, использует результаты выборов в Госдуму, чтобы оправдать ужесточенные требования к российскому обществу, такие как мобилизация в той или иной форме, и заявить об общественном одобрении дальнейшей агрессии против Украины и потенциальной будущей агрессии против НАТО", - отмечают в ISW.

Чего ожидать после выборов в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что дальнейшее развитие российской политики будет связано не столько с результатами голосования, сколько с состоянием российской армии и необходимостью пополнения личного состава.

По его мнению, после завершения избирательного цикла Кремль может перейти к более масштабному набору людей для войны.

"Прежде всего в России начнется всеобщая мобилизация. Москва будет вынуждена это сделать, поскольку темпы наступательных операций и ситуация на поле боя складываются не в пользу России", - заявил он.

Выборы в РФ - что известно

Как сообщал Главред, по данным российской Центральной избирательной комиссии, "Единая Россия" набирает 57,83% голосов и предварительно получает 355 из 450 депутатских мандатов, то есть сохраняет конституционное большинство.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагал, что выборы в Госдуму могут стать последними при власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

В то же время издание Bloomberg писало, что опасения новой волны мобилизации сразу после трехдневного голосования в Госдуму разделяют даже кремлевские чиновники и сотрудники военкоматов: в последние месяцы они пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, а друзьям и родственникам советуют уезжать из страны.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Владимир Путин выборы в России война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

09:50Мир
Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФ

Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФ

08:38Война
РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известно

РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известно

07:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Последние новости

10:40

Лед тронулся: у каких знаков зодиака после 26 сентября начнется финансовая удача

10:24

Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимыВидео

10:12

Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

09:50

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

09:28

Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
09:03

Чем Зеленский убедит Трампа: дипломат назвал единственный козырь Киева

08:38

Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФФото

07:56

РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известноФото

07:26

Атака РФ на столицу: четверо раненых и пожары в трех районах КиеваФото

Реклама
07:00

Новое соглашение для Украины: Зеленский раскрыл план визита в Нью-Йорк

05:38

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содойВидео

05:10

Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

04:20

Чем укрыть розы на зиму: самые лучшие и опасные материалыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

03:32

Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой

02:55

Что нашли подо льдом Антарктиды: ученые ошеломили невероятным открытием

02:15

Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить

01:09

Трамп поднимет ключевой вопрос: СМИ о деталях встречи с Зеленским

00:06

Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняковВидео

21 сентября, понедельник
23:49

Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году

Реклама
23:05

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

22:45

Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

22:10

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитростьВидео

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

Реклама
17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять