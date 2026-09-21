Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 20:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты объяснили, почему радиатор холодный внизу и когда требуется помощь специалиста.
Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей
Батарея греет только сверху - сантехник назвал истинную причину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём идёт речь в материале:

  • Почему радиатор горячий сверху и холодный снизу
  • Почему батарея не прогревается полностью
  • Как очистить радиатор от осадка

Первые прохладные дни и включение отопления часто выявляют проблемы, которые летом не были заметны. Одна батарея может греть слабее других, другая - нагреваться только с одной стороны, а третья - оставаться теплой в верхней части и почти совсем холодной снизу. В такой ситуации важно обратить внимание именно на расположение холодного участка. Это помогает отличить воздух в системе от проблем с циркуляцией или скоплением загрязнений. Почему батарея может оставаться холодной внизу и когда нужно обращаться к специалисту - выяснял Главред.

видео дня

Батарея горячая сверху, холодная снизу: что это означает

Заметная разница температур между верхней и нижней частями не является типичным признаком завоздушивания. Воздух в батарее чаще проявляется иначе - прохладной верхней частью.

"Батарея очень горячая в верхней части, но нижняя часть остаётся холодной? Вопреки распространённому мнению, это не обязательно означает, что батарею нужно прокачать. Наличие воздуха в системе обычно сопровождается противоположным явлением - холодной верхней частью батареи", - отмечают эксперты издания Trojmiasto.

Производители отопительного оборудования также указывают, что холодная нижняя часть при одновременно теплой верхней может свидетельствовать, прежде всего, о накоплении осадка или ограниченном потоке воды через батарею.

Одной из возможных причин является накопление внутри батареи продуктов коррозии и других загрязнений. Такие частицы постепенно оседают внизу и могут препятствовать нормальному прохождению горячей воды через каналы батареи.

Почему нижняя часть батареи остается холодной

Проблема может возникать постепенно, особенно в системах, которые работают много лет. Вода, циркулирующая в системе центрального отопления, в течение длительного времени контактирует с металлическими элементами. В результате коррозионных процессов могут образовываться, в частности, оксиды железа, которые вместе с другими примесями образуют тёмный осадок.

На протяжении многих лет внутри системы могут накапливаться продукты коррозии, мелкие частицы и осадок, которые тяжелее воды и оседают преимущественно в нижней части батареи. Если их много, они затрудняют прохождение горячей воды через часть каналов.

"На протяжении многих лет внутри системы могут накапливаться продукты коррозии, мелкие частицы загрязнений и осадок. Они тяжелее воды, поэтому оседают преимущественно в нижней части батареи. Если их много, они затрудняют прохождение горячей воды через часть каналов", - отмечают эксперты.

Этот эффект легко ощутить рукой: верхняя часть батареи остаётся горячей, тогда как внизу образуется значительно более прохладная зона. В результате помещение может нагреваться медленнее, чем раньше.

Нормально ли, если батарея холоднее внизу

Не каждая батарея, у которой внизу более низкая температура, требует ремонта. Вода, поступающая в батарею, постепенно отдает тепло помещению и возвращается в систему с более низкой температурой. Поэтому определенная разница между температурой воды на входе и выходе является естественной частью работы системы отопления.

"Однако следует различать батарею, которая прохладнее внизу, и батарею, нижняя часть которой практически холодная", - отмечают специалисты.

Определенная разница между температурой воды на входе и выходе является нормальной для системы отопления. Больше внимания стоит уделить ситуации, когда значительная площадь батареи остается совсем холодной или комната долго не прогревается.

Обеспокоенность должна вызывать также ситуация, когда проблема возникла внезапно, хотя ранее батарея нагревалась равномерно.

Как расположение холодного участка помогает определить причину

Ориентироваться можно не только на сам факт неравномерного нагрева, но и на расположение холодной зоны. Если холодно вверху, а внизу тепло, причиной может быть воздух в батарее. Когда верхняя часть горячая, а нижняя холодная, чаще всего речь идет об осадке или ограниченном потоке воды.

Если вся батарея остается холодной, стоит проверить клапаны, настройки терморегулятора и работу системы. Если же одна часть батареи заметно холоднее другой, возможными причинами являются неравномерный поток или локальное скопление загрязнений.

Компания Worcester Bosch отмечает, что попадание воздуха в батарею обычно приводит к охлаждению её верхней части, тогда как прохладная нижняя часть при горячей верхней может свидетельствовать о накоплении осадка. Подобную закономерность описывает и компания Viessmann: одним из характерных признаков попадания воздуха в систему является именно прохладная верхняя часть батареи.

Поможет ли спуск воздуха из батареи

Автоматически выпускать воздух из батареи из-за любой неравномерности нагрева не стоит. Прежде всего нужно определить, где именно находится холодная зона.

"Проще всего различить так: холодно вверху, тепло внизу - возможно, в батарее скопился воздух; горячо вверху, холодно внизу - чаще всего это указывает на наличие отложений или ограниченный поток; весь радиатор холодный - стоит проверить, в частности, клапаны, настройки терморегулятора и работу системы", - говорится в материале.

Если холодной остается именно нижняя часть, стравливание воздуха может не дать результата. В таком случае следует обратить внимание на состояние самой батареи и циркуляцию воды.

Поэтому, если проблема возникает исключительно внизу, само спуск воздуха может ничего не изменить.

Смотрите видео о том, почему батарея стала хуже греть:

Когда нужна помощь специалиста

Особое внимание стоит уделить внезапным изменениям в работе отопления. Если раньше батарея прогревалась равномерно, а теперь значительная часть ее поверхности остается холодной, причину стоит искать не только в настройках.

"Если значительная часть поверхности остается совсем холодной, помещение долго нагревается или проблема возникла внезапно, хотя раньше батарея нагревалась равномерно", - отмечают специалисты.

В таких случаях может потребоваться проверка клапанов, терморегулятора, циркуляции воды и самой батареи. Если простое регулирование не меняет ситуацию, целесообразно обратиться к специалисту.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты издания Express отмечали, что медленный нагрев помещений при включенном отоплении часто объясняется неэффективным распределением тепла по системе и отложениями в трубах и радиаторах. Издание уточняло, что циркуляционный насос может быть изношен или настроен неправильно и замедлять движение воды. Радиаторы, расположенные ближе к котлу, в таких условиях первыми захватывают основной поток горячей воды, из-за чего удаленные комнаты дольше прогреваются.

Эксперты проекта "Smart Fox" в видео объяснили, что в большинстве случаев проблема неравномерного нагрева радиатора имеет простое техническое объяснение. Видео подробно показывает, как выпустить воздух из батареи через вентиляционный клапан и восстановить циркуляцию воды. По словам экспертов, в 95% случаев именно воздух препятствует нормальной циркуляции горячей воды и вызывает частичное остывание батареи.

Читайте также:

Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отопление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:32Война
Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

21:07Украина
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Последние новости

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Реклама
18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

Реклама
16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Реклама
13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

11:45

Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного храненияВидео

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять