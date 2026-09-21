Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

Трамп и Зеленский встретятся на полях Генассамблеи ООН ориентировочно во вторник, 22 сентября.

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Встреча Трампа и Зеленского пройдет 22 сентября / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в материале:

Когда состоится встреча президентов США и Украины

Что Трамп хочет получить от Зеленского

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Даст ли встреча в Нью-Йорке импульс переговорам с Россией

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Нью-Йорке, которая, по словам главы украинского государства, "может многое изменить" в поисках путей завершения войны. Параллельно дипломатическая активность спецпредставителей Вашингтона в Москве и Киеве не принесла никакого прорыва, а аналитики предупреждают, что Кремль по-прежнему демонстрирует максималистскую и неуступчивую позицию.

Главред выяснил, когда состоится встреча Зеленского и Трампа и приблизит ли она завершение войны России против Украины.

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О чем договорились Зеленский и Трамп во время телефонного разговора

Президент Украины провел телефонный разговор с американским лидером в воскресенье, 20 сентября, и по итогам беседы анонсировал предстоящую встречу в Нью-Йорке, куда оба лидера прибудут на Генеральную Ассамблею ООН.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский поблагодарил Трампа за визит спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, во время которого американская сторона своими глазами увидела ситуацию в Украине. Глава государства также подчеркнул, что мирный трек остается главным приоритетом, а деэскалационные шаги будут касаться энергетической и продовольственной безопасности.

"Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", - отметил Владимир Зеленский.

"Есть идеи относительно шагов по деэскалации и решению фундаментальных вопросов безопасности - энергетической безопасности, продовольственной безопасности и защиты человеческой жизни. Мы работаем вместе с американской командой и готовы предпринять действительно серьезные шаги", - добавил украинский лидер.

У Трампа есть главная просьба к Зеленскому

Axios со ссылкой на источник писало о том, что значительная часть телефонных переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом была занята просьбами президента США.

Трамп якобы неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Такие удары, по его словам, повышают мировые цены на дизельное топливо.

"Слово "дизель" упоминалось во время разговора много раз", - рассказал источник изданию.

Отметим, что Трамп уже выдвигал Зеленскому "дизельный ультиматум".

В комментарии журналистам накануне финала чемпионата по гольфу в Ирландии в сентябре Трамп заявил, что просил Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России.

"Господину Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Пусть он бьёт по другим целям, но не по дизельному топливу, потому что он создаёт дефицит дизеля", - сказал глава Белого дома.

Когда состоится встреча Трампа и Зеленского

По данным Axios, встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится во вторник, 22 сентября.

"Встреча состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России и утвердил крупнейшее соглашение о вооружении между США и Украиной с момента вступления в должность - оба шага Киев добивался месяцами", - отмечают журналисты.

Reuters также пишет со ссылкой на свой источник, что встреча Трампа и Зеленского состоится во вторник.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии по поводу возможной встречи с президентом Украины.

На момент публикации материала официальное расписание Дональда Трампа на 22 сентября не было опубликовано.

Стоит отметить, что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча президентов США и Украины еще не была согласована. Об этом писало Суспільне со ссылкой на двух украинских высокопоставленных чиновников, попросивших не называть их имен.

График американского лидера озвучил журналистам постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. По его словам, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем 21 сентября, а вечером примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

Основной блок переговоров приходится на вторник, 22 сентября, - после выступления с трибуны ООН. Трамп проведет встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, и это будет его первый личный контакт с новоизбранным главой британского правительства.

Также состоятся переговоры Трампа с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, глава США встретится с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC) и проведет прием для лидеров - участников Генассамблеи. В этом же графике Уолтц анонсировал встречу с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Вечером 22 сентября Трамп вернется в Белый дом.

Что говорили в МИД о подготовке встречи Трампа и Зеленского

Еще до телефонных переговоров Трама и Зеленского дипломатические ведомства обеих стран согласовывали формат предстоящей встречи, и спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтверждал это на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, команды прорабатывают не только саму встречу Зеленского с Трампом, но и сопутствующие мероприятия - контакты с Конгрессом США, американским бизнесом и украинской диаспорой.

"Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между президентами Украины и США, ее наполнением, чтобы сделать ее максимально содержательной", - сказал Георгий Тихий.

Подготовка к нью-йоркской встрече происходила на фоне предыдущих переговоров в Киеве 6 сентября, где украинская делегация провела два двусторонних раунда с представителями США и один многосторонний - с участием советников по нацбезопасности Британии, Германии и Франции. Именно тогда посланник президента США Джаред Кушнер публично обозначил границы возможного прогресса до зимы.

"Это очень, очень сложная проблема, но мы попробуем. И я думаю, что если мы сможем этого достичь, это будет невероятно. Это не значит, что мы этого достигнем, но это очень важные усилия", - сказал Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Украинская сторона уже формулировала предполагаемую повестку

Министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Тоне Кайзером 17 сентября заявля, что одним из главных результатов встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке может стать достижение энергетического и морского перемирия, передает Укринформ.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - заявил Сибига.

По его словам, это может быть одновременно перемирие в энергетической сфере и в Черном море.

Министр подчеркнул, что Украина хочет положить конец этой войне.

"У нас есть предложения, у нас есть видение того, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть о любых иллюзиях относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", – добавил глава МИД.

Почему Трамп "не горит желанием" встречаться с Зеленским

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что Трамп "не горит желанием" встречаться с Зеленским.

Еще до нынешней договоренности о встрече Леонов объяснял отсутствие встречи в первоначальном графике Трампа тем, что американскому президенту пока сложно добиться от сторон желаемого результата. Он также обращал внимание на разрыв между желанием Трампа продемонстрировать дипломатический результат и отсутствием готовности России идти на прекращение войны.

"По меньшей мере, можно говорить о том, что у Дональда Трампа нет карт, чтобы каким-либо образом добиться своего. Думаю, он хотел бы объявить о мире, объявить об очередной своей победе, но мы видим, что до мира еще очень далеко. Мы видим, что Украина, в принципе, готова на многое ради прекращения огня, однако Россия этого не делает", - сказал Леонов в эфире Radio NV.

Импульс переговорам дали визиты Виткоффа и Кушнера в Киев и Москву

5 сентября спецпосланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве.

6 сентября они приехали в Киев и провели несколько раундов переговоров с Зеленским. В обсуждении также участвовали советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Обсуждались возможное возвращение к трехсторонним переговорам Украина–США–Россия, гарантии безопасности, ПВО и экономическая поддержка.

Кушнер позднее прямо заявил, что самым сложным вопросом остается территориальный. Он отметил, что именно здесь позиции России и Украины по-прежнему расходятся.

Почему московский этап поездки Уиткоффа и Кушнера напомнил День сурка

Киевский визит американских посланцев эксперты называют дипломатическим успехом Киева. В то же время московская часть той же поездки оказалась куда менее обнадеживающей. Старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований Найджел Гоулд-Дэвис отметил, что встреча в Кремле повторила ту же формулу предыдущих безрезультатных раундов - показная теплота при полной негибкости.

Он добавил, что Россия продолжает требовать вывода украинских войск из Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил и внешнеполитического неприсоединения Украины, а вскоре после подтверждения киевского этапа поездки удар по двум главным аэропортам Киева мог быть попыткой Кремля сорвать прямой рейс делегации из Москвы.

"Россия, возможно, попадает в авторитарную ловушку, в которой жесткая репрессивная система создает сильные стимулы для преувеличения успехов и сокрытия неприятной правды от лидера. Результатом является ошибочное стратегическое принятие решений", - отметил Найджел Гоулд-Дэвис.

Аналитик также обратил внимание на еще одну тревожную тенденцию - эскалацию российских действий далеко за пределами линии фронта. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву двумя неделями ранее, чтобы предостеречь от дальнейшего разворачивания диверсионной кампании против Европы, а министр финансов США Скотт Бессент предупредил своего российского коллегу Антона Силуанова, что санкции не будут ослаблены до завершения войны.

"Однако Виткофф и Кушнер - ближайшие к президенту Дональду Трампу чиновники - пока, похоже, не понимают сути войны и, следовательно, не имеют четкой теории ее возможного завершения", - подчеркнул Найджел Гоулд-Дэвис.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Челночная дипломатия не сработает

Президент Фонда США-Россия Мэтью Рожански видит широкий структурный изъян всей американской дипломатии. В колонке для Foreign Policy он объяснил, что челночные поездки Уиткоффа и Кушнера не могут заменить устойчивых официальных каналов и институциональной способности, которую Вашингтон годами демонтировал после 2014 года.

По его оценке, даже если соглашение по Украине будет заключено, это станет лишь началом, а не завершением длительного переговорного процесса с Москвой.

"Как бы ни было важно урегулирование конфликта в Украине, это будет лишь началом, а не концом американо-российских переговоров", - отметил Мэтью Рожански.

Аргументируя потребность в восстановлении опыта работы с Кремлем, автор приводит оценку бывшего посланника США на переговорах по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) Роуз Готтемеллер, которая называла своих российских коллег исключительно подготовленными специалистами.

Рожански призывает Вашингтон зафиксировать накопленные знания дипломатов, проводить реалистичные симуляции переговоров и поддерживать каналы кризисных коммуникаций независимо от политической погоды в Москве.

"Россияне - первоклассные переговорщики, чрезвычайно хорошо подготовленные, свободно владеющие переговорным процессом, технически компетентные и часто обладающие преимуществом в языковых навыках", - процитировал слова Роуз Готтемеллер Мэтью Рожански.

Путин не пойдет на уступки

Издание Foreign Affairs сделало неутешительный вывод для тех, кто ожидает уступок от Кремля. Издание отмечает, что глубокие украинские удары по территории России усилили дефицит топлива, нарушили онлайн-торговлю и подтолкнули отток капитала из страны, а экономика демонстрирует слабый рост при высокой инфляции. О масштабе проблемы открыто заявил банкир Андрей Клепач, за что впоследствии был уволен из госбанка развития за "проявление нелояльности".

"Россия отстает. Мы проигрываем глобальную технологическую и экономическую конкуренцию. Мы проигрываем Украине", - признал Андрей Клепач.

Несмотря на эти экономические трудности, издание настаивает, что Владимир Путин не сталкивается с реальной политической нестабильностью, а визит директора ЦРУ Рэтклиффа вряд ли убедил его в бессмысленности продолжения войны.

Авторы Foreign Affairs объясняют это внутренней согласованностью путинской системы, которая скорее укрепилась блягодаря войне, чем была ею подорвана, и напоминают, что бунт Евгения Пригожина в 2023 году завершился не революцией, а гибелью самого руководителя "Вагнера".

"На протяжении всей войны в России царило спокойствие... россияне смирились с войной", - говорится в материале Foreign Affairs.

Следующий этап переговоров Украина–США–Россия

Американская администрация ранее говорила о возможности возобновления трехстороннего трека. Высокопоставленный представитель администрации США, осведомленный о деталях визита посланцев президента в Украину и Россию, рассказал Радио Свобода, что Вашингтон готов к очередному раунду с участием Москвы и Киева и оптимистично оценивает такую перспективу.

Потенциально полезным поводом для продолжения работы чиновник назвал заседание Генеральной ассамблеи ООН - оно, по его оценке, позволит сторонам продолжить с той точки, на которой остановились Кушнер и Уиткофф.

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил на полях конференции YES Annual Meeting 2026, что следующий раунд мирных переговоров предварительно назначен на октябрь 2026 года, и пройти он должен в с участием трех сторон.

Конкретный город или страну, где должны собраться делегации, чиновник не назвал, ограничившись подтверждением самой конфигурации будущей встречи.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Тем временем Зеленский в интервью DW заявил, что готов приехать в Майами на саммит G-20, если там будет и Владимир Путин. Речь идет о саммите лидеров "Группы двадцати", который запланирован на 14–15 декабря.

Президент Украины подчеркнул, что потенциальная встреча для него имеет смысл не сама по себе, а как способ перейти от заявлений к конкретным решениям. По его словам, участие в саммите будет зависеть от присутствия российского президента.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал Зеленский.

В целом, пока непонятно, где и когда состоится трехсторонний саммит и состоится ли он, однако именно встреча Трампа и Зеленского может оказаться попыткой согласовать, что вообще можно вынести на следующий раунд переговоров с Россией.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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