Повреждены многоэтажки и ТЦ, есть пострадавшие: РФ ударила по Запорожью дронами

В результате массированной атаки в Запорожье поврежден один из корпусов высшего учебного заведения.

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Последствия атаки РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Ночью РФ атаковала Запорожье дронами

Повреждены дома, ТЦ и вуз, есть 5 раненых

На местах работают экстренные службы

В ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

В одном из жилых домов, который попал под удар, изуродован фасад, выбиты окна, разрушены балконы. Горят автомобили.

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По предварительной информации, один из ударов был нанесён по торговому центру "Интрейд".

"Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до пяти человек", - сообщил рано утром и.о. Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Четыре человека получили травмы в результате "прилета" по одной из многоэтажек. Еще один человек пострадал в другом доме.

Травмы получили трое мужчин и две женщины.

"Все службы работают на местах. Помогаем людям и устраняем последствия ударов", - добавил Семикин.

В настоящее время на местах попаданий работают подразделения ГСЧС, медики и другие профильные службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров рассказал, что экстренные службы эвакуировали пожилую женщину из поврежденного в результате вражеской атаки дома.

"Из-за последствий удара она не могла самостоятельно выйти из квартиры. Спасатели с помощью спецтехники эвакуировали женщину с балкона", - написал чиновник.

Федоров также рассказал, что враг атаковал один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Из-за обстрелов произошли аварийные отключения в части Одесского района, в частности, в Пересыпском и Приморском районах Одессы.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в результате атаки РФ в Одессе 19 сентября повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет.

В ту же ночь РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области.

Два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет.

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

Дроны стали более точно поражать цели: в чем причина

Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников. Об этом сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду.

"Если посмотреть на систему "Рассвет", то сейчас там запущено около 30 спутников. Они еще маневрируют, выходят на свои орбиты, и между ними еще налаживается взаимодействие. То есть фактически нужно построить сеть, которая будет объединять космические спутники. Сейчас россияне этим и занимаются", - отметил Криволап.

Эксперт обратил внимание на другой возможный канал передачи данных вблизи украинско-белорусской границы. Речь идет об обычной телекоммуникационной инфраструктуре, которую РФ потенциально может использовать для коррекции полёта беспилотников.

Еще один сценарий, который допускает эксперт, связан со скрытой инфраструктурой непосредственно на украинской территории. Такие устройства могут использовать доступные каналы связи для передачи информации непосредственно во время движения дрона.

"Может быть и другой вариант - агентура, которая оставляет небольшие устройства, условно говоря, "рюкзачки". Они могут работать через украинский интернет или создавать mesh-сеть. Такой вариант также возможен. То есть россияне ищут возможности и находят их", - подчеркнул Криволап.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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