Россияне продвинулись на 4 км от границы на Сумщине: что происходит на фронте

Российские войска пытаются закрепиться вдоль границы, однако расширить зону контроля им пока не удается.

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В Сумской области войска РФ продвинулись на 2–4 км от границы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/victor.tregubov.5, Генштаб

Кратко:

Россия заняла полосу шириной до 4 км вдоль границы в Сумской области

Оккупанты не смогли расширить занятый участок

РФ усилила давление на украинские позиции на Великобурлуцком направлении

Российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области шириной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.

Об этом 20 сентября в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он отметил, что на данный момент ситуация на Северо-Слобожанском направлении остается относительно стабильной.

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"Кроме того, у нас ещё есть небольшой участок Сумской области - это наша часть Северо-Слобожанского направления. И там ситуация достаточно стабильна. Там россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она неглубокая, от 2 до 4 километров", – сказал Трегубов.

По словам пресс-секретаря, российские военные уже предпринимали попытки продвинуться дальше от занятой полосы, однако результата они не дали.

"Расширить ее не получается, но плохо, что они как раз вдоль границы такую полосу "начертили", – отметил Трегубов.

В то же время на Великобурлуцком направлении, по его словам, российские войска в последнее время усилили давление на украинские позиции.

На Южно-Слобожанском направлении в конце лета российская армия частично исчерпала свой наступательный потенциал, однако продолжает пытаться продвигаться на юг.

Сумы / Инфографика: Главред

РФ почти не использует тяжелую технику для штурмов

Отдельно Трегубов рассказал о ситуации с применением россиянами танков и другой тяжелой техники. По его словам, из-за 20-километровой "килзоны" на фронте российские войска фактически не могут использовать танки непосредственно во время штурмов.

По его словам, для проведения масштабной операции с привлечением бронетехники россиянам необходимо обеспечить её массированное сопровождение, а также учитывать погодные условия, влияющие на работу беспилотников.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди". Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState. Сообщается, что Россия окончательно утратила контроль над селами в Лиманской общине Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте в качестве инструмента информационной кампании, призванной убедить Украину и её западных партнёров в якобы неизбежной победе РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что командование страны-агрессора России стягивает бронетехнику и подразделения дронов на Добропольское направление, готовя механизированные штурмы осенью 2026 года.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус". Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства. В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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