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Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 20:18
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Операция "Вивальди" позволила украинским военным не только восстановить контроль над значительной территорией, но и существенно ослабить позиции российских сил.
Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции 'Вивальди'
Операция "Вивальди" - 3-я АК освободила территорию, превышающую по площади Житомир / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • 3-й АК заявил об освобождении 75 км² территории
  • Потери РФ превысили 1500 военных и 12 тысяч дронов

3-й армейский корпус заявил об освобождении и зачистке 75 квадратных километров территории в ходе первого этапа операции "Вивальди". Еще около 10 квадратных километров приходится на территорию, где продолжалась оккупация, поэтому общая площадь составляет 85 квадратных километров - больше, чем площадь Житомира. Об этом сообщила пресс-служба 3-го армейского корпуса в сводке по операции "Вивальди".

В ходе операции украинские военные зачистили от российских сил Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра.

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"От оккупантов зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности Корового Яра. Всего 75 квадратных километров территории, где оккупировали среднее - это еще 10 квадратных километров. В сумме это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", - отметили военные.

В корпусе добавили, что одной из ключевых задач было уничтожение небольших групп противника, действовавших в тылу украинских позиций.

"Небольшие группы оккупантов, которые скрывались в серой зоне, переодевались в гражданскую одежду, наносили удары по нашим позициям и должны были обеспечивать медленное продвижение противника", - сообщила пресс-служба 3-го армейского корпуса.

Для противодействия таким группам и координации работы специальных и разведывательных подразделений в корпусе создали объединенное формирование. По данным пресс-службы, его создание было инициативой командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого.

Отдельным направлением операции стало нарушение снабжения российских войск. В корпусе утверждают, что украинские удары вынудили противника переносить критически важные элементы логистики на большее расстояние от линии боевого столкновения.

"Корпус также перерезал логистику врага. Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья снабжения всё дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", - сообщила пресс-служба 3-го армейского корпуса.

В корпусе также заявили о значительных потерях российской стороны. По приведенным данным, речь идет о более чем 1500 военнослужащих, свыше 12 тысяч дронов, бронетехнике, артиллерии, а также сотнях автомобилей и единиц специальной техники.

"Если свести весь этот металлолом в одно место, получится холм высотой с пятиэтажный дом. Рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", - иронизируют в подразделении.

В то же время украинские подразделения продолжают удерживать оборону в своей зоне ответственности. Трасса Харьков-Славянск, по данным корпуса, остается под контролем Украины.

"Вот так третий корпус создал условия для дальнейших действий. Наступление продолжается", - сообщила пресс-служба 3-го армейского корпуса.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Какова цель операции "Вивальди" - комментарий эксперта

Украинские военные в ходе операции "Вивальди" ликвидировали угрозу вокруг Лимана и создали условия для дальнейшего продвижения. В то же время фактическое продвижение ВСУ может быть значительно больше, чем те рубежи, о которых публично сообщило командование. Об этом сообщил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, информация об активности украинских сил на западном берегу реки Нетриус, в частности в районе Дробишевого и Шандриголового, появлялась уже давно. Ранее на этом участке россияне постепенно продвигались небольшими группами, закреплялись и наращивали присутствие.

Это создавало дополнительный риск для украинной обороны на севере Донецкой области.

"Эти российские войска нависали с севера над Лиманом, создавая угрозу как для этого города, так и для самого Славянска", - отметил Згурец.

Украинские силы начали контрнаступательные действия на этом участке около четырёх месяцев назад. В то же время в течение длительного времени официальных сообщений о масштабах продвижения не было, а оценки ситуации в основном формировались на основе данных OSINT-аналитиков.

Публично о проведении операции "Вивальди" объявил командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий, который также возглавляет 3-й армейский корпус.

"Мы подтверждаем информацию о наступлении украинской армии на севере Донецкой области", - заявил Билецкий.

По его словам, украинские подразделения действовали в условиях информационного затишья. За это время они зачистили 75 кв. км территории, а ещё 10 кв. км деоккупировали. Среди освобожденных районов - Новоселовка, Александровка, окрестности Корового Яра и Среднее.

Отдельно командующий сообщил о серьезных потерях российских подразделений, которые длительное время пытались продвигаться на этом участке. Также украинские военные нарушили маршруты снабжения противника, вынудив его перебрасывать логистику в Воронежскую область.

К выполнению задач привлечены подразделения, входящие в батальонные группы 3-го армейского корпуса. Среди них - 60-я и 63-я отдельные механизированные бригады и другие части.

При этом характер действий украинских военных, по словам Згурца, не предусматривает масштабных штурмов. Речь идет о постепенном вытеснении противника с позиций силами небольших групп.

"На самом деле тактика украинской стороны также не предусматривает массовых штурмов - речь идет о работе небольшими группами по российским подразделениям, где вытесняются группы, в которых враг попытался закрепиться", - пояснил он.

Ключевой эффект операции эксперт связывает с изменением ситуации вокруг Лимана. Речь идет не только об устранении непосредственной опасности для города, но и о возможности использовать занятые позиции для дальнейших действий.

"Прежде всего потому, что устранена угроза вокруг Лимана и созданы предпосылки для дальнейших действий", - сказал Згурец.

Особое внимание эксперт обратил на слова Билецкого о нескольких этапах операции "Вивальди". По его мнению, это может свидетельствовать о том, что нынешняя фаза боевых действий не является завершающей.

В то же время публично озвученные командованием показатели продвижения могут не соответствовать актуальной ситуации на местности. По оценке Згуреца, часть заявленных рубежей украинские войска преодолели еще раньше.

"Если честно, сейчас генерал говорит о рубежах, которые были достигнуты уже некоторое время назад, и есть большая надежда, и даже есть данные, что украинские войска продвинулись гораздо дальше", - отметил он.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, подразделения 3-го армейского корпуса сообщили о возвращении под контроль значительной территории в районе Лимана. Украинские военные освободили более 200 км² территории к северу от города.

Колонист The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что операция под Лиманом имеет важные тактические последствия. По оценкам источников, подготовка к операции длилась несколько месяцев и завершилась возвращением контроля над более чем 200 квадратными километрами.

Соучредитель Хельсинкской группы по мониторингу войны Эмиль Кастехельми охарактеризовал операцию как"самую важную атаку года". Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий обнародовал видео из Святогорска, опровергающее заявления о его якобы захвате.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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