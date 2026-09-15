Россия охотится на украинские АЗС: где возможен дефицит и почему топливо может резко подорожать

Выбор целей РФ не ограничивается только автозаправочными станциями, пояснили эксперты.

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Украине следует максимально рассредоточить запасы топлива по АЗС / Коллаж: Главред

Россия усилила удары по автозаправочным станциям в различных регионах Украины - всего за несколько дней российские удары по АЗС были зафиксированы в Киеве, Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Эксперты объясняют, что главная опасность таких атак - угроза для людей, давление на логистику и попытка спровоцировать панику, тогда как возможное подорожание бензина и дизеля имеет совершенно другие причины. Главред спросил у профильных экспертов, могут ли атаки РФ вызвать дефицит топлива, аналогичный тому, что был в 2022 году, и новый скачок цен.

Россия начала новую волну ударов по АЗС - что происходит

Нынешняя серия ударов стала особенно заметной из-за атак на столицу. В частности, 10 сентября российский БПЛА нанес удар по АЗК UKRNAFTA в Голосеевском районе Киева. В результате атаки пострадали люди, загорелся автомобиль, была повреждена остановка общественного транспорта. Пожар возник также в восьмиэтажном нежилом здании, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

На следующий день удары продолжились. В Оболонском районе одну из заправок атаковали дважды подряд. Среди пострадавших был спасатель, прибывший для ликвидации последствий первого удара. Двое пострадавших впоследствии скончались в больнице. Еще одно попадание зафиксировали по АЗС в Деснянском районе. UKRNAFTA сообщила о серьезных разрушениях зданий и критических повреждениях оборудования на двух своих комплексах.

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Но уже в последующие дни география атак вышла далеко за пределы столицы. 12 сентября российская атака повредила АЗС в Ровенской области.

13 сентября в результате ударов в Житомирской области возникли пожары на АЗС и объектах железнодорожной инфраструктуры. В тот же день сообщения об атаке поступили из Волыни - из района украинско-польской границы вблизи пункта пропуска Ягодин - Дорогуск.

Утром 15 сентября, после двух дней относительного затишья в столице, российская армия вновь продолжила удары по АЗС, атаковав АЗК UKRNAFTA в Дарницком и Голосеевском районах Киева.

Сколько АЗС уже пострадало - будет ли дефицит

На первый взгляд такая последовательность может выглядеть как новая масштабная кампания России именно против заправок. Однако директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев обращает внимание: АЗС подвергаются ударам уже много месяцев, а больше всего их было повреждено не в сентябре.

"Мне, честно говоря, непонятно, почему внезапно стали столь актуальными удары по автозаправочным станциям, которые продолжаются с начала года и пик которых пришелся на июль", - отметил Рябцев в комментарии Главреду.

Эксперт уточняет, что с января по июнь было повреждено 89 автозаправочных станций, в июле - сразу 133, в августе - 65, а с начала сентября - 15.

Таким образом, только по этим данным речь идет уже примерно о 300 поврежденных АЗС. Причем Киев не был единственным и даже наиболее пострадавшим регионом.

"Заправки в Киеве также подвергались ударам, как и в других регионах. Гораздо больше пострадали Харьковская и Днепропетровская области как прифронтовые", - отметил Рябцев.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

По его словам, только с августа повреждения заправок фиксировались в 13 регионах.

"То есть ничего принципиально не меняется. Я не думаю, что здесь каким-то образом меняется или расширяется география ударов", - пояснил эксперт.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также приводит оценку в более чем 300 атакованных АЗС. В то же время, по его наблюдениям, примерно 80% поврежденных станций впоследствии возобновляют работу. "Поэтому ни в одном регионе нет дефицита топлива или роста цен вследствие этого", - отметил Куюн.

Впрочем, оценки экспертов практически совпадают: удары по отдельным АЗС не способны оставить Украину без бензина и дизеля.

Рябцев подчеркивает, что даже около 300 поврежденных станций нужно сопоставлять с общим масштабом украинского розничного топливного рынка. По его данным, до полномасштабной войны в Украине действовало около 6,5 тысячи АЗС. При этом нынешняя статистика касается именно поврежденных, а не полностью уничтоженных объектов, и значительная часть из них уже возобновила работу.

"Поэтому о каком общеукраинском дефиците может идти речь?" - отметил Рябцев.

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Куюн приводит аналогичный пример для столичного региона. По данным налоговой службы, в Киеве действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области - 529. То есть в целом речь идет примерно о 800 АЗС.

"Соответственно, говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится", - подчеркнул Куюн.

Почему Россия наносит удары по АЗС

Эксперты по-разному определяют основную логику российских атак. Рябцев предлагает рассматривать АЗС не как отдельную категорию целей, а как часть транспортной и логистической инфраструктуры Украины.

"Россия наносит удары по автозаправочным станциям как по одной из целей, пытаясь нанести ущерб логистике и в целом транспортной инфраструктуре", - пояснил он.

Ведь параллельно россияне атакуют железнодорожные станции, подстанции, обеспечивающие работу железной дороги, поезда, нефтебазы, объекты связи и другую инфраструктуру.

"То есть выбор целей не ограничивается автозаправочными станциями", - подчеркнул Рябцев.

Куюн также не видит в нынешних атаках принципиально новой тактики, однако главной целью называет террор.

"В целом ничего нового в тактике РФ нет. Она такая же, как в Сумах, Харькове, Запорожье, Днепре. Отличие в том, что в столице пока нет FPV, "Молний" и КАБ", - отметил он.

По словам Куюна, экономического смысла искать здесь не стоит.

"Смысл этих атак на АЗС один - террор. Других смыслов нет и не будет", - подчеркнул эксперт.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин также ставит на первое место психологический эффект.

"Россияне ударами по АЗС преследуют прежде всего одну цель - это паника, ажиотаж и общественное возмущение", - отметил он.

Где дефицит действительно может стать проблемой

Рябцев делает важное уточнение: ситуация в масштабах всей Украины и в конкретном прифронтовом районе - это разные вещи.

Именно вблизи фронта значительное количество АЗС может быть повреждено или закрыто, а доставка топлива происходит в условиях постоянной угрозы.

Однако даже там кратковременное отсутствие бензина на одной привычной станции еще не является системным дефицитом.

Чтобы избежать устойчивых проблем, по мнению Рябцева, необходимо диверсифицировать и рассредоточить точки продаж и запасы.

"Чем больше объектов будет задействовано, чем меньше автомобилей будет зависеть от какой-то одной автозаправочной станции, тем лучше это будет с точки зрения устойчивости поставок и потребления топлива", - пояснил он.

При этом рассредоточение не означает, что всё топливо нужно вывозить за границу.

Речь идет о том, чтобы крупные партии ресурса не накапливались в одном месте, на крупных нефтебазах не концентрировались бензовозы, а на железнодорожных эстакадах - большое количество цистерн с нефтепродуктами.

Особенно критично это вблизи линии фронта.

Подорожает ли топливо из-за атак

Удары по АЗС сами по себе не должны привести к подорожанию бензина и дизеля. На этом особенно подчеркивает Рябцев.

"На стоимость нефтепродуктов они тоже никак не влияют", - заявил эксперт.

По его словам, попытки объяснить возможное повышение цен именно повреждением заправок не имеют экономического обоснования.

Леушкин также не связывает прогнозируемое им подорожание с атаками на украинские АЗС. Однако его прогноз относительно самих цен более пессимистичен.

По словам эксперта, основное давление сейчас формируется на внешнем рынке из-за ситуации с российскими НПЗ и отгрузками бензина и дизеля, что влияет на европейские котировки.

"Именно оттуда цена в Европе довольно быстро растет. И мы увидим 100 грн уже в ближайшее время, на следующей неделе мы увидим эти цены", - прогнозирует Леушкин.

Причем даже эта психологическая отметка, по его мнению, может оказаться не предельной.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

"Сейчас такие предпосылки, что у нас 100 грн - это не предел. Мы увидим и 105 грн. О 110 пока не говорю, а 105 увидим", - отметил эксперт. Итак, возможное резкое подорожание и российские удары по украинским АЗС - два разных процесса. Цена зависит прежде всего от стоимости импортного ресурса и ситуации на внешних рынках.

Как противодействовать ударам по АЗС

Полностью защитить заправку от прямого попадания современного ударного дрона практически невозможно.

Куюн отмечает, что в прифронтовых регионах уже используют сетки и даже стальные конструкции над АЗС для противодействия отдельным типам средств поражения.

"Если на Востоке есть проекты с сетками и даже стальными "мангалами" над АЗС, то от "Шахеда" защиты нет", - пояснил он.

Поэтому главным остается защита людей.

"Самым важным вопросом является безопасность. В случае тревоги автозаправочная станция - точно не лучшее место для пребывания", - подчеркнул Куюн.

Топливные сети уже начали устанавливать мобильные укрытия возле своих объектов. По словам Куюна, такие решения есть на отдельных АЗС ОККО, UPG и AMIC, а в прифронтовых регионах их устанавливают десятками.

Рябцев считает, что основной эффект могут дать не дорогостоящие попытки физически "накрыть" каждую заправку, а комплекс организационных решений. Для прифронтовых регионов он предлагает упростить хранение небольших объемов топлива предприятиями для собственных нужд, снижать барьеры для появления новых точек продаж и направлять часть финансовой нагрузки на АЗС на инженерно-техническую защиту.

"Наибольший эффект могут дать именно организационные меры, не требующие дополнительного финансирования", - отметил Рябцев.

По его мнению, ключевым принципом должно быть максимальное рассредоточение: чем больше независимых поставщиков, запасов и точек доступа к топливу, тем сложнее одним или несколькими ударами нарушить снабжение целого района.

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