Защитит от соседей и простуды: зачем сажать бузину на участке и как это сделать

Бузина отлично подходит для создания ветрозащитных полос и живых изгородей, защищающих участок от посторонних взглядов.

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Выращивание бузины в саду - правила посадки и ухода за кустом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как правильно сажать бузину

Быстрый метод размножения кустарника через черенки в воде

Особенности выбора почвы, полива и применения мульчи

Бузина чёрная (Sambucus nigra) - красивое и неприхотливое цветущее растение, которое легко выращивать. Она не только украшает сад, но и даёт вкусные ягоды, поэтому станет прекрасным дополнением практически к любому участку. Бузина хорошо растёт на разных типах почвы и отличается выносливостью, а уход за ней сводится в основном к регулярному поливу и периодической обрезке.

Эксперты рассказали изданию Martha Stewart всё, что нужно знать о выращивании бузины: когда и как её сажать, чем полезны ягоды и какой уход поможет растению хорошо развиваться.

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Почему в саду стоит посадить бузину

Как рассказал Айдан Уэбб, специалист питомника Seaberry Hill Farm, где выращивают более 14 сортов бузины, это растение не только украшает сад, но быстро растет. Кроме того, ягоды бузины любят птицы, тогда как цветы привлекают опылителей.

Благодаря быстрому росту и неприхотливости растение отлично подходит для создания ветрозащитных полос и живых изгородей, защищающих участок от посторонних взглядов.

Кроме того, бузина обладает целым рядом других преимуществ:

Ягоды бузины богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают организму противостоять простудным заболеваниям. Уэбб отмечает, что редко простужается, когда под рукой есть бузиновое вино.

Бузина стремительно разрастается и формирует густую красивую изгородь, которая может стать естественным экраном от любопытных взглядов.

Это вкусное и декоративное растение устойчиво к большинству распространённых садовых вредителей и болезней, а некоторые сорта способны выдерживать суровые зимы.

Из ягод бузины делают необычные чаи, сиропы и вина.

Цветущая бузина нравится пчёлам, бабочкам и другим опылителям, помогая поддерживать их местные популяции.

Ягоды можно использовать для приготовления домашних пирогов, джемов и желе.

Спелые ягоды особенно любят певчие птицы.

Большинство растений плохо переносят постоянно мокрые корни, но бузина лучше многих плодовых кустарников чувствует себя на влажной почве. Главное, чтобы корни не находились непосредственно в воде.

Когда сажать бузину

Лучшее время для посадки бузины - весна, сразу после того, как почва оттает и станет пригодной для обработки. Летняя жара может стать стрессом для растения.

Посадка в период покоя даёт кустарнику существенное преимущество. Если же весенний срок был пропущен, бузину, выращенную в контейнере, всё ещё можно посадить в начале осени. В этом случае у растения будет достаточно времени, чтобы укорениться до наступления зимних холодов.

Как правильно посадить бузину

Посадить контейнерную или находящуюся в состоянии покоя бузину довольно просто: растение неприхотливо и не предъявляет высоких требований к почве. Если вы высаживаете несколько кустов, оставляйте между ними от 1,8 до 2,4 метра.

"Некоторые сорта при определённых условиях дают больше корневой поросли и образуют целые заросли, тогда как другие обычно растут отдельными кустами", - рассказал Уэбб.

Он советует обратить внимание прежде всего на местные сорта, хорошо приспособленные к условиям вашего региона, а также на другие проверенные разновидности.

Как посадить молодую бузину, выращенную в контейнере.

1. За несколько часов до посадки тщательно пролейте бузину в горшке. Так её будет легче извлечь из контейнера.

2. Если молодое растение уже цветёт, Уэбб советует при посадке удалить цветки. Это позволит направить больше энергии на развитие корневой системы.

3. Выкопайте яму, которая по ширине в 2–3 раза превышает размер корневого кома. При этом глубина ямы должна точно соответствовать глубине контейнера.

4. Осторожно выньте растение из горшка и пальцами расправьте слишком тесно переплетённые корни в нижней части кома. Это поможет корням расти в стороны и вниз.

5. Поместите растение в яму так, чтобы верхняя часть корневого кома находилась на одном уровне с поверхностью земли. Затем аккуратно засыпьте яму выкопанной почвой и слегка уплотните её, чтобы избавиться от воздушных пустот.

6. После посадки медленно и тщательно пролейте куст. Это поможет почве осесть и обеспечит корни необходимой влагой.

7. Разложите вокруг растения слой древесной щепы или коры толщиной около 7–8 сантиметров. Мульча поможет сохранить влагу. При этом оставьте несколько сантиметров свободного пространства вокруг зелёных побегов, чтобы избежать загнивания.

Уэбб добавил, что молодым растениям нужно время для укоренения без конкуренции с сорняками. Мульчирование также помогает сохранять влагу, необходимую нежным молодым корням.

Черенки бузины, находящиеся в состоянии покоя, высаживать ещё проще, чем молодые растения из контейнеров. Одревесневшие черенки в состоянии покоя можно просто воткнуть непосредственно в мягкую почву, оставив несколько почек под землёй и несколько - над её поверхностью. После посадки землю необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии, чтобы черенки успели нарастить корни до наступления летней жары.

Как ухаживать за бузиной

Лучше всего бузина растёт на полном солнце - ей требуется от шести до восьми часов солнечного света в день. Растение способно переносить и полутень, однако при недостатке солнца ягод будет меньше.

Бузина предпочитает богатую питательными веществами, влажную, но хорошо дренированную почву со слабокислой или нейтральной реакцией - оптимальный pH составляет от 5,5 до 6,5.

Бузина любит влагу и нуждается примерно в 2,5–5 сантиметрах воды в неделю. Лучший урожай растение даёт при регулярном поливе после формирования завязей.

Бузина отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры. В зависимости от сорта некоторые растения способны переживать зимние морозы до −37 °C, а летнюю жару - до 35 °C.

Бузине не требуется интенсивная подкормка. Обычно достаточно ежегодно ранней весной вносить слой хорошо перепревшего органического компоста или использовать сбалансированное удобрение с медленным высвобождением питательных веществ.

Как размножить бузину

Размножить бузину очень просто: понадобится всего лишь куст бузины, секатор, ведро объёмом около 19 литров и вода.

Один из простых способов получить новые растения - укоренить черенки без использования почвы. Для этого найдите молодые боковые побеги длиной 30–45 сантиметров и срежьте их ранней весной, до того как начнут распускаться листья. Делайте срез как можно ближе к основному побегу.

Наполните ведро водой и погрузите срезанный конец ветки в воду так, чтобы нижняя треть побега полностью находилась под водой - в воду должно быть погружено не менее 10 сантиметров черенка. Проверяйте уровень воды через день и при необходимости доливайте её, поддерживая глубину не менее 10 сантиметров.

Менее чем через месяц на черенках должны появиться корни и молодые зелёные листья.

Как обрезать бузину

В первые два года бузина практически не нуждается в обрезке. При этом растение хорошо переносит даже сильную обрезку.

Начиная с третьего года куст следует ежегодно обрезать весной. Удаляйте сухие, сломанные и слабые побеги. Также рекомендуется удалять трёхлетние ветви: они дают меньше плодов и сильнее страдают от зимних повреждений.

Уход за бузиной довольно прост, однако садоводам стоит учитывать несколько моментов.

Спелые ягоды очень любят птицы. Если вы хотите сохранить урожай для собственных заготовок и десертов, стоит просто накрыть куст защитной сеткой.

Олени охотно объедают листья бузины. Поэтому при посадке лучше выбирать защищённое ограждением место или заранее позаботиться о надёжной защите кустарника от животных.

Если не собрать урожай вовремя, ягоды, которые не склюют птицы, упадут на землю и могут начать гнить. Это приводит к появлению неприятного кислого запаха. Чтобы этого избежать, достаточно собрать опавшие ягоды граблями и отправить их в компост.

Как собирать ягоды бузины

На Youtube-канале "Овощные Растения" поделились опытом заготовки бузины.

Чтобы не спиливать ветки куста, блогер использует специальную палку с крюком - ею удобно нагибать высокие ветки, обрывать ягоды и отпускать их без вреда для растения.

Смотрите видео - Блогер поделился лайфхаком, как собирать ягоды бузины:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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