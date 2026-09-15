Солнце уничтожило гигантскую планету: ученые сделали сенсационное открытие

Вы узнаете:
- Солнце могло поглотить каменистую планету, превосходившую Землю
- Главная подсказка - химический состав Солнца
Астрономы выдвинули необычную версию: на заре существования Солнечной системы наша звезда могла поглотить каменистую планету, превосходившую Землю по массе в пять–десять раз.
Исследователи считают, что небесное тело могло полностью разрушиться внутри молодого Солнца, а его вещество смешалось с солнечной плазмой, пишет Futurism.
Часть материала, предположительно, сохранилась глубоко под конвективной зоной звезды.
Главная подсказка - химический состав Солнца. Некоторые его особенности, в том числе неожиданно низкое содержание лития, не полностью объясняются существующими моделями. Ученые проверили, способно ли поглощение крупной каменистой планеты устранить эти расхождения.
Для этого были созданы компьютерные модели эволюции Солнца и сопоставлены с данными о его внутреннем строении. Расчеты показали, что подобный сценарий действительно может объяснить часть наблюдаемых особенностей.
Пока это лишь гипотеза: следов самой планеты обнаружить невозможно. Теперь ученые хотят выяснить, существуют ли внутри Солнца специфические химические признаки, которые однозначно указывали бы на древнее поглощение. Если такие свидетельства найдутся, история о затерявшейся суперземле получит гораздо более серьезные основания.
Планета с земным цветом скрывает опасную атмосферу
Астрономы изучили экзопланету HD 189733b, которая издалека выглядит поразительно знакомо благодаря насыщенному синему оттенку. Однако внешнее сходство с Землей заканчивается именно на цвете.
В отличие от нашей планеты, голубой вид HD 189733b связан не с океанами. Его формирует атмосфера, наполненная частицами, рассеивающими свет. При этом температура на планете настолько высока, что условия там совершенно непригодны для жизни.
Экзопланета находится примерно в 63 световых годах от Земли и относится к классу так называемых горячих юпитеров. Это гигантские газовые миры, которые расположены чрезвычайно близко к своим звездам и совершают полный оборот вокруг них за очень короткое время.
Поэтому эффектный синий цвет HD 189733b оказался лишь иллюзией сходства с Землей: перед нами не второй земной мир, а раскаленный газовый гигант с экстремальными условиями.
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О ресурсе: Futurism
Futurism - американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.
Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.
Его основатели - Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).
В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году - медийной компанией Recurrent Ventures.
Тематика публикаций - прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.
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