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Солнце уничтожило гигантскую планету: ученые сделали сенсационное открытие

Алексей Тесля
15 сентября 2026, 03:02
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Исследователи считают, что небесное тело могло полностью разрушиться внутри молодого Солнца.
Солнце, магнитная буря
Раскрыта новая загадка из космоса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Солнце могло поглотить каменистую планету, превосходившую Землю
  • Главная подсказка - химический состав Солнца

Астрономы выдвинули необычную версию: на заре существования Солнечной системы наша звезда могла поглотить каменистую планету, превосходившую Землю по массе в пять–десять раз.

Исследователи считают, что небесное тело могло полностью разрушиться внутри молодого Солнца, а его вещество смешалось с солнечной плазмой, пишет Futurism.

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Часть материала, предположительно, сохранилась глубоко под конвективной зоной звезды.

Главная подсказка - химический состав Солнца. Некоторые его особенности, в том числе неожиданно низкое содержание лития, не полностью объясняются существующими моделями. Ученые проверили, способно ли поглощение крупной каменистой планеты устранить эти расхождения.

Для этого были созданы компьютерные модели эволюции Солнца и сопоставлены с данными о его внутреннем строении. Расчеты показали, что подобный сценарий действительно может объяснить часть наблюдаемых особенностей.

Пока это лишь гипотеза: следов самой планеты обнаружить невозможно. Теперь ученые хотят выяснить, существуют ли внутри Солнца специфические химические признаки, которые однозначно указывали бы на древнее поглощение. Если такие свидетельства найдутся, история о затерявшейся суперземле получит гораздо более серьезные основания.

Планета с земным цветом скрывает опасную атмосферу

Астрономы изучили экзопланету HD 189733b, которая издалека выглядит поразительно знакомо благодаря насыщенному синему оттенку. Однако внешнее сходство с Землей заканчивается именно на цвете.

В отличие от нашей планеты, голубой вид HD 189733b связан не с океанами. Его формирует атмосфера, наполненная частицами, рассеивающими свет. При этом температура на планете настолько высока, что условия там совершенно непригодны для жизни.

Экзопланета находится примерно в 63 световых годах от Земли и относится к классу так называемых горячих юпитеров. Это гигантские газовые миры, которые расположены чрезвычайно близко к своим звездам и совершают полный оборот вокруг них за очень короткое время.

Поэтому эффектный синий цвет HD 189733b оказался лишь иллюзией сходства с Землей: перед нами не второй земной мир, а раскаленный газовый гигант с экстремальными условиями.

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О ресурсе: Futurism

Futurism - американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.

Его основатели - Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).

В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году - медийной компанией Recurrent Ventures.

Тематика публикаций - прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

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