Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: раскрыта опасность

Отдельные продукты после разогревания в микроволновке даже могут представлять опасность.

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Как правильно использовать микроволновку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Некоторые блюда в микроволновке теряют вкус и текстуру

Отдельные продукты даже могут представлять опасность

Микроволновая печь экономит время, но подходит не для любой еды. Некоторые блюда после такого нагрева теряют вкус и текстуру.

При этом отдельные продукты могут представлять опасность. О том, что лучше разогревать другим способом, пишет Martha Stewart.

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Пицца

В микроволновке тесто быстро впитывает влагу от соуса и начинки и становится мягким вместо хрустящего. Корочка теряет вкус и текстуру.

Лучше: прогреть кусок в духовке или аэрогриле.

Жареная пища

Картофель фри, наггетсы и другая жареная еда после микроволновки быстро размокают. Влага разрушает хрустящую корочку, а жир распределяется неравномерно.

Лучше: использовать духовку или аэрогриль.

Варёные яйца

Целое варёное яйцо нельзя бездумно помещать в микроволновку: внутри может скопиться пар и продукт способен лопнуть. Омлет и яичница при этом часто становятся сухими и резиновыми.

Лучше: яйцо прогреть в горячей воде, а готовые блюда - на слабом огне.

Макароны

После холодильника паста теряет влагу, а микроволновка делает её ещё суше и плотнее. Особенно страдают блюда со сливочными соусами, которые могут расслоиться.

Лучше: добавить немного воды или молока и прогреть пасту на сковороде.

Запеканки

Большая порция в микроволновке прогревается неравномерно: края могут пересохнуть, пока середина останется холодной.

Лучше: поставить блюдо в духовку, накрыв его фольгой. Это поможет сохранить сочность.

Стейк

Микроволновый нагрев лишает мясо сочности и портит поджаренную корочку. В итоге стейк становится сухим и жёстким.

Лучше: аккуратно прогреть его в духовке, а затем быстро обжарить на сковороде.

Тако

Лепёшка после микроволновки теряет привычную текстуру: пшеничная становится резиновой, а кукурузная может ломаться. Свежие овощи и соусы также лучше не нагревать.

Лучше: отдельно прогреть основу в духовке и добавить холодные ингредиенты после этого.

Хлеб

Булочки и хлеб в микроволновке быстро теряют влагу. Мякиш становится плотным, сухим и жевательным.

Лучше: использовать тостер или духовку для более равномерного нагрева.

Острый перец

При нагревании перца в воздух могут попасть пары капсаицина. После открытия микроволновки они способны раздражать глаза и дыхательные пути.

Лучше: готовить острый перец на сковороде или в обычной духовке.

Старые остатки еды

Нагревание не делает безопасной пищу, которая слишком долго хранилась в холодильнике. Если остаткам уже больше рекомендованного срока, рисковать не стоит.

Ориентир: готовые блюда обычно хранят в холодильнике около 3–4 дней, после чего их лучше выбросить.

Смотрите видео - как отмыть микроволновку

Автор YouTube-канала "Світ порад" показала легкий способ быстро отмыть микроволновку с помощью подручных средств, которые есть на любой кухне.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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