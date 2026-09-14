Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: раскрыта опасность

Вы узнаете:
- Некоторые блюда в микроволновке теряют вкус и текстуру
- Отдельные продукты даже могут представлять опасность
Микроволновая печь экономит время, но подходит не для любой еды. Некоторые блюда после такого нагрева теряют вкус и текстуру.
При этом отдельные продукты могут представлять опасность. О том, что лучше разогревать другим способом, пишет Martha Stewart.
Пицца
В микроволновке тесто быстро впитывает влагу от соуса и начинки и становится мягким вместо хрустящего. Корочка теряет вкус и текстуру.
Лучше: прогреть кусок в духовке или аэрогриле.
Жареная пища
Картофель фри, наггетсы и другая жареная еда после микроволновки быстро размокают. Влага разрушает хрустящую корочку, а жир распределяется неравномерно.
Лучше: использовать духовку или аэрогриль.
Варёные яйца
Целое варёное яйцо нельзя бездумно помещать в микроволновку: внутри может скопиться пар и продукт способен лопнуть. Омлет и яичница при этом часто становятся сухими и резиновыми.
Лучше: яйцо прогреть в горячей воде, а готовые блюда - на слабом огне.
Макароны
После холодильника паста теряет влагу, а микроволновка делает её ещё суше и плотнее. Особенно страдают блюда со сливочными соусами, которые могут расслоиться.
Лучше: добавить немного воды или молока и прогреть пасту на сковороде.
Запеканки
Большая порция в микроволновке прогревается неравномерно: края могут пересохнуть, пока середина останется холодной.
Лучше: поставить блюдо в духовку, накрыв его фольгой. Это поможет сохранить сочность.
Стейк
Микроволновый нагрев лишает мясо сочности и портит поджаренную корочку. В итоге стейк становится сухим и жёстким.
Лучше: аккуратно прогреть его в духовке, а затем быстро обжарить на сковороде.
Тако
Лепёшка после микроволновки теряет привычную текстуру: пшеничная становится резиновой, а кукурузная может ломаться. Свежие овощи и соусы также лучше не нагревать.
Лучше: отдельно прогреть основу в духовке и добавить холодные ингредиенты после этого.
Хлеб
Булочки и хлеб в микроволновке быстро теряют влагу. Мякиш становится плотным, сухим и жевательным.
Лучше: использовать тостер или духовку для более равномерного нагрева.
Острый перец
При нагревании перца в воздух могут попасть пары капсаицина. После открытия микроволновки они способны раздражать глаза и дыхательные пути.
Лучше: готовить острый перец на сковороде или в обычной духовке.
Старые остатки еды
Нагревание не делает безопасной пищу, которая слишком долго хранилась в холодильнике. Если остаткам уже больше рекомендованного срока, рисковать не стоит.
Ориентир: готовые блюда обычно хранят в холодильнике около 3–4 дней, после чего их лучше выбросить.
Смотрите видео - как отмыть микроволновку
Автор YouTube-канала "Світ порад" показала легкий способ быстро отмыть микроволновку с помощью подручных средств, которые есть на любой кухне.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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