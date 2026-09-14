Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

Обычного протирания мебели недостаточно, чтобы надолго избавиться от пыли.

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Чем протирать мебель от пыли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пыли на мебели

Чем протирать мебель, чтобы пыль дольше не оседала

Как приготовить домашний спрей от пыли

Пыль в квартире или доме появляется постоянно. Это не только мелкие частицы с улицы, но и волокна с одежды и текстиля, пыльца, отмершие клетки кожи. Они неизбежно оседают на мебели, и даже ежедневное проветривание не способно полностью остановить этот процесс.

Главред расскажет, чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала на ней значительно дольше.

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Какое средство поможет замедлить оседание пыли

Не обязательно покупать дорогие спреи в магазине. Эффективное средство легко приготовить самостоятельно из простых ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне, пишет Oboz.ua. Для этого понадобятся вода, уксус, оливковое масло и несколько капель средства для мытья посуды. Все компоненты нужно отмерить, смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть. Готовый спрей распылите на поверхность мебели или непосредственно на салфетку из микрофибры, после чего тщательно протрите.

Такой раствор не только удаляет пыль и легкие загрязнения, но и оставляет тонкий защитный слой, который замедляет повторное оседание частиц.

Как правильно протирать мебель

Эффективность зависит от техники. Если протирать поверхности в спешке, пыль просто поднимется в воздух и быстро вернётся обратно. Лучше всего использовать слегка влажную салфетку из микрофибры - она хорошо собирает загрязнения и не даёт им разлетаться.

Также важно соблюдать последовательность. Сначала протирайте верхние полки и шкафы, затем переходите к столешницам и нижним поверхностям, и только потом - к полу. Такой порядок предотвращает повторное оседание пыли на уже очищенных местах.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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